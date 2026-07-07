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Vecinos denuncian basurero clandestino en ciclovía de la alcaldía Iztapalapa

Residentes de la colonia Álvaro Obregón en la alcaldía Iztapalapa piden a las autoridades que retiren un basurero clandestino que se ubica en el Eje 7 Guelatao esquina con Batalla de Calvillo justo en una ciclovía

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Escrito por: Adriana Pacheco
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