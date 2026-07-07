Vecinos denuncian basurero clandestino en ciclovía de la alcaldía Iztapalapa

¡Aguas! En julio, la Segiagua tiene programados varios cortes de agua que afectan a familias y negocios capitalinos por más de 24 horas.
La contaminación ambiental puede provocar daños a la salud y por ello, en la CDMX se mantiene un constante monitoreo de la calidad del aire para en caso de ser necesario tomar las medidas correspondientes.
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Se llevará a cabo el Medio Maratón CDMX que este 2026 tendrá un cambio de recorrido que combina avenidas emblemáticas y tramos inéditos del Bosque de Chapultepec y se prevé que participen 30 mil corredores.
Hoy martes se tienen previstos bloqueos y varias movilizaciones sociales en CDMX que provocarán cortes viales en calles y avenidas de varias alcaldías.