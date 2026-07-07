¡Que no te sorprendan! Hoy No Circula aplica para estos vehículos en este miércoles 8 de julio en CDMX y Edomex

Si planeas salir de casa durante la jornada de este este miércoles 8 de julio, toma precauciones. El programa Hoy No Circula opera de manera habitual tanto en la Ciudad de México, como en los 18 municipios del Estado de México, ya que hasta el momento no se ha declarado contingencia ambiental por parte de las autoridades.

La medida, implementada por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), busca reducir las emisiones contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México, y no respetarla puede derivar en multas que superan los 3 mil pesos, además del envío del vehículo al “corralón”.

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¿Qué autos no circulan hoy miércoles 8 de julio?

De acuerdo con el calendario oficial del Hoy No Circula, este miércoles dejan de circular los vehículos con las siguientes características:

Engomado rojo

Terminación de placas 3 y 4

Holograma de verificación 1 y 2.

Cabe decir que esta restricción aplica de las 5:00 a las 22:00 horas en las 16 alcaldías de la CDMX y los municipios mexiquenses donde opera el programa.

🌞¡Buen día!

El #HoyNoCircula de este miércoles 1 de julio en la #ZMVM aplica para vehículos con #EngomadoRojo 🔴con terminación de placas 3 y 4, holograma 1 y 2.

𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/lldujRcbre — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) July 1, 2026

¿Qué vehículos están exentos del Hoy No Circula?

No todos los automóviles están sujetos a la restricción, los que pueden circular con normalidad son los siguientes:

Vehículos eléctricos e híbridos

Autos con holograma 0 y 00

Vehículos con placas para personas con discapacidad

Motocicletas

Maquinaria agrícola y especializada.

Cabe decir que estas excepciones forman parte de las políticas para incentivar el uso de tecnologías limpias, además de garantizar la movilidad de sectores prioritarios.

¿Las placas foráneas también deben respetar el programa Hoy No Circula?

Los vehículos con placas de otros estados o del extranjero también deben cumplir con el Hoy No Circula cuando ingresan a la Zona Metropolitana del Valle de México. Si su vehículo tiene terminación 3 o 4 y le corresponde la restricción de acuerdo con su tipo de holograma, no podrá circular dentro del horario establecido.

Hasta este momento, la CAMe no ha activado una contingencia ambiental, por lo que el programa opera bajo sus reglas habituales; sin embargo, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales, ya que un incremento en los niveles de contaminación puede modificar las restricciones e incluso afectar a vehículos con holograma 0 y 00.