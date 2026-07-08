EN VIVO: Línea B del Metro CDMX con retrasos por revisión de un tren; Metrobús con estaciones cerradas hoy 8 de julio

Es mitad de semana y el transporte público de la Ciudad de México (CDMX) comienza a presentar retrasos y estaciones llenas durante este miércoles 8 de julio.

De acuerdo a los usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX, las principales afectaciones de este día son en las líneas 2, 3, 4, 9, A y B; no obstante, las autoridades informaron que el flujo de la red es fluido y que sólo se presenta retrasos en la B debido a que realizaron de un tren.

Mientras tanto, en el Metrobús CDMX no hay servicio en la estación Ciudad Universitaria de la Línea 1.

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Minuto a minuto en el Metro y Metrobús CDMX del miércoles 8 de julio 2026

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