¿Está la tuya? Colonias que NO tienen agua hoy en la CDMX; cortes programados en tres alcaldías

¿Te cortaron el agua? Si vives en la Ciudad de México (CDMX) es probable que te hayas quedado sin agua por alguno de los cortes de agua que la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) tiene programados para el 7 y 8 de julio.

En adn Noticias, te informamos cuándo se va a restablecer el servicio en las colonias afectadas en al menos tres alcaldías de la capital mexicana.

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Lista de colonias sin agua hoy en la alcaldía Cuauhtémoc

A través de un comunicado en sus redes sociales, la SEGIAGUA informó a los vecinos de la alcaldía Cuauhtémoc que se estarán realizando trabajos de rabajos de sustitución de tubería de 6 pulgadas en la calle Prolongación Francisco Zarco entre Tolnáhuac y Antonio Rojas. Por esta razón, habrá una baja presión en la siguiente zona:

Zona: Colonia San Simón Tolnáhuac

Fecha: 7 de julio a las 12:00 horas

El organismo informó que se espera que el suministro de agua potable se restablezca alrededor de la medianoche del jueves 9 de julio.

🚧 La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de la @AlcCuauhtemocMx:



👷‍♀️ El personal técnico de la SEGIAGUA realizara trabajos de sustitución de tubería de 6 pulgadas en la calle Prolongación Francisco Zarco entre Tolnáhuac y Antonio Rojas.



🛠️ Se mantiene… pic.twitter.com/NqbEika8mI — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) July 7, 2026

¿Por qué no hay agua en la alcaldía Benito Juárez? Lista de colonias afectadas

Si vives en la alcaldía Benito Juárez y notaste que hay baja presión en las llaves de tu casa, no reportes, pues se trata de un corte de agua programado. La SEGIAGUA informó que sus técnicos estarán realizando trabajos de reparación de la bomba del Pozo Acacias.

🚧 La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de la alcaldía @BJAlcaldia:



👷‍♀️El personal técnico de la SEGIAGUA realiza trabajos de reparación de la bomba del Pozo Acacias.



🛠️Se prevé baja presión en el suministro de agua potable en la colonia Acacias.… pic.twitter.com/ubyLG1EPza — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) July 7, 2026

El corte comenzó a partir del lunes 6 de julio a las 14:00 horas y se espera que se restablezca a partir de las 17:00 horas del miércoles 8 de julio. La colonia afectada por el corte de agua en esta alcaldía es Acacias.

Cortes de agua hoy: Colonias afectadas en Tlalpan

Algunos vecinos de la alcaldía Tlalpan resultaron ser los más afectados por los cortes de agua de julio. La SEGIAGUA informó que se llevaría a cabo un corte del suministro que duraría hasta 96 horas.

El corte de agua en Tlalpan comenzó desde el pasado 4 de julio y se espera que el servicio sea restablecido hasta el miércoles 8 de julio, a las 16:00 horas. Las colonias afectadas son las siguientes:

Fuentes de Tepepan

La Tortuga

Valle de Tepepan

🚧 La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de la @TlalpanAl:



👷‍♀️El personal técnico de la SEGIAGUA realiza trabajos de reparación de la bomba del Pozo R-5.



🛠️ Continua el servicio aunque con baja presión en las colonias Fuentes de Tepepan, La Tortuga y… pic.twitter.com/oRAcGNzjgT — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) July 6, 2026

Si vives en alguna de estas colonias y tú y tus vecinos requieren solicitar una pipa de agua gratis, pueden hacerlo a través de la Línea H2O en el *426.

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