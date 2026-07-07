EN VIVO: Bloqueos y rodadas colapsan calles de CDMX hoy 7 de julio

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó a través de la Agenda de Movilizaciones que hoy se tienen previstos bloqueos y varias movilizaciones sociales en diferentes zonas de la CDMX.

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¿En dónde habrá bloqueos hoy en CDM?

Según la información de las autoridades hoy habrá cierres viales en:

07:00 horas en Embajada de Alemania Av. Horacio No. 1506, colonia Polanco 1ª. Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

08:00 horas en Comisión de Búsqueda de Personas en Av. Niños Héroes No. 102, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

17:00 horas en Espacio Autogestivo “Okupa Che” de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México en Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán y en Secretaría de Marina Armada de México ubicada en Av. Heroica Escuela Naval Militar No. 861. colonia Cipreses, alcaldía Coyoacán.

17:30 horas en Secretaría de Gobernación Abraham González No. 48, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Calles cerradas por rodadas

Además se llevarán a cabo rodadas ciclistas a las 06:50 horas en People for Bikes “Roma”, Zacatecas No. 55, colonia Roma Norte rumbo a Chapultepec y Parque Aztlán, Bosque de Chapultepec I Sección, colonia Bosque de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo.

A las 20:00 horas en Prol. División del Norte No. 4901, colonia San Lorenzo la Cebada rumbo a Reloj Otomano, Bolívar, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

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