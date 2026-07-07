EN VIVO: Retrasos de más de 10 minutos en el Metro CDMX y Metrobús con cambios en la L7 hoy 7 de julio

Llegó el martes 7 de julio y el transporte público de la Ciudad de México (CDMX) comienza a presentar unidades llenas, estaciones con aglomeraciones y flujo lento en algunas líneas, principalmente en el Metro y Metrobús.

Específicamente, usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX reportaron que los tiempos de espera van de 10 a 15 minutos en las líneas 1, 3, 6, 8, 12, A y B durante las primeras horas del día; sin embargo, las autoridades no han mencionado si existen problemas en éstas y, por el contrario, sólo refirieron que hay baja afluencia.

Mientras que el Metrobús CDMX ofrece servicio en la línea 7 por las laterales de Paseo de la Reforma; no obstante, el resto de la red avanza sin demoras.

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Minuto a minuto del Metro y Metrobús CDMX hoy 7 de julio

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