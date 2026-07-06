EN VIVO: Línea A del Metro CDMX con retrasos y Metrobús con estaciones sin servicio hoy 6 de julio

De regreso a la realidad, este lunes 6 de julio el transporte público de la Ciudad de México (CDMX) presenta retrasos y estaciones cerradas, principalmente el Metro y Metrobús, por lo que se recomienda salir con tiempo.

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX informan que los principales atrasos esta mañana son en la Línea A; sin embargo, las autoridades informan que se debe a la revisión a catenaria.

Además, se estiman tiempos de espera, en el resto de las líneas, de más de 10 minutos.

Por otro lado, el Metrobús CDMX tiene estaciones cerradas y desvíos en las Líneas 6 y 7.

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Minuto a minuto del Metro y Metrobús CDMX hoy 6 de julio 2026

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