EN VIVO: Más de 10 plantones y concentraciones en CDMX: Bloqueos hoy lunes 6 de julio

Después de unas semanas con evento deportivo, regresa a la normalidad la Ciudad de México (CDMX) y para este lunes 6 de julio de 2026 se prevén tres concentraciones, nueve eventos de esparcimiento y 14 platones en todas las alcaldías.

Específicamente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) dio a conocer que Cuauhtémoc será la demarcación con mayor concentración de actividades y afectaciones viales; sin embargo, otras que pueden ser afectadas son Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Tlalpan.

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Minuto a minuto de bloqueos en CDMX hoy 6 de julio

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