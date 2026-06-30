EN VIVO: Tráfico por marcha de estudiantes y bloqueos en CDMX hoy; calles con cierres

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la CDMX compartió la Agenda de Movilizaciones y para hoy se tienen previstos bloqueos y marchas que afectarán la circulación en calles del centro principalmente.

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Marchas en CDMX hoy

La comunidad estudiantil de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica “Unidad Zacatenco” realizará una marcha a las 14:00 horas de Manuel Carpio No. 475, colonia Plutarco Elías Calles, alcaldía Miguel Hidalgo con rumbo a la Glorieta del Ahuehuete en Av. Paseo de la Reforma y Niza, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

¿Dónde habrá bloqueos hoy en CDMX?

También se llevarán a cabo concentraciones en:

06:30 horas en Estación “Portales”, Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en Calz. de Tlalpan y Calz. Sta. Cruz, colonia Portales Nte, alcaldía Benito Juárez.

07:30 horas en la Estación “Deportivo 18 de Marzo”, Líneas 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en Av. Insurgentes Nte., colonia Tepeyac Insurgentes, alcaldía Gustavo A. Madero.

09:30 horas en Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en Av. Reforma No. 50, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa.

12:00 horas en Calzada de Tlalpan y Ermita Iztapalapa, colonia Portales Sur, alcaldía Benito Juárez.

13:00 horas en Av. Paseo de la Reforma y Bucareli, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

14:30 horas en Auditorio Nacional en Av. Paseo de la Reforma No. 50, colonia Polanco V Secc., alcaldía Miguel Hidalgo.

15:00 horas en Glorieta del Ahuehuete Av. Paseo de la Reforma y Niza, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Durante el día en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado en Av. México Coyoacán No. 259, colonia General Anaya, alcaldía Benito Juárez.

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