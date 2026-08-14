¡Cámara, acción! CCC Chapultepec abre convocatoria para talleres y diplomados gratis

El Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) Chapultepec anunció su tercera convocatoria para registrarte en alguno de los más de 20 cursos, talleres y diplomados gratuitos, así que si te interesa la industria del cine esta es tu oportunidad.
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¿Cómo me inscribo a los cursos en el CCC Chapultepec?
Si estás interesado en estudiar en el CCC Chapultepec lo primero que debes hacer es registrarte en el siguiente enlace, el formulario estará disponible a partir del 17 de agosto.
Es importante que consideres que los aspirantes podrán registrarse a un solo curso por periodo y solo pueden inscribirse a dos cursos quienes vivan fuera de la CDMX y que hayan acreditado un curso en el periodo anterior.
- Se debe entregar la documentación de ingreso firmada y completada.
- Copia vigente de identificación oficial puede ser la credencial para votar o el pasaporte.
- Comprobante de domicilio no mayor a tres meses.
Los documentos deben enviarse en formato digital al correo ingreso.chapu.elccc.com.mx.
Se admitirá a los primeros aspirantes que completen el formulario y tengan el perfil requerido. El 31 de agosto se confirmará a los seleccionados y se les darán indicaciones. Quienes no alcancen cupo pasarán a la lista de reserva y se les llamará en caso de que se libere una vacante.
¿Qué cursos hay en el CCC Chapultepec?
- Asistencia de dirección
- Coordinación de producción
- Decoración para ficción
- Vestuario para ficción
- Continuidad y script
- Asistencia de cámara
- Stop motion con celular
- Found footage
- Storyboard
- Principios teóricos de la iluminación
- Bases de realización documental
- Guion para cortometraje de ficción
- Storytelling para videojuegos
- Crítica cinematográfica
- Distribución y festivales
- Producción de impacto
- Introductorio de guion
- Sensibilización al sonido
- Fundamentos del diseño sonoro
- Diálogos para personajes
- Workflow para postproducción
- Gradación de color (iniciación a intermedio e intermedio a avanzado)
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