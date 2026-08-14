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¡Cámara, acción! CCC Chapultepec abre convocatoria para talleres y diplomados gratis

¿Te interesa la dirección, producción y todo lo que tenga que ver con la industria del cine? El CCC Chapultepec tendrá cursos, talleres y diplomados gratuitos.

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2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

El Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) Chapultepec anunció su tercera convocatoria para registrarte en alguno de los más de 20 cursos, talleres y diplomados gratuitos, así que si te interesa la industria del cine esta es tu oportunidad.

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¿Cómo me inscribo a los cursos en el CCC Chapultepec?

Si estás interesado en estudiar en el CCC Chapultepec lo primero que debes hacer es registrarte en el siguiente enlace, el formulario estará disponible a partir del 17 de agosto.

Es importante que consideres que los aspirantes podrán registrarse a un solo curso por periodo y solo pueden inscribirse a dos cursos quienes vivan fuera de la CDMX y que hayan acreditado un curso en el periodo anterior.

  • Se debe entregar la documentación de ingreso firmada y completada.
  • Copia vigente de identificación oficial puede ser la credencial para votar o el pasaporte.
  • Comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

Los documentos deben enviarse en formato digital al correo ingreso.chapu.elccc.com.mx.

Se admitirá a los primeros aspirantes que completen el formulario y tengan el perfil requerido. El 31 de agosto se confirmará a los seleccionados y se les darán indicaciones. Quienes no alcancen cupo pasarán a la lista de reserva y se les llamará en caso de que se libere una vacante.

¿Qué cursos hay en el CCC Chapultepec?

  • Asistencia de dirección
  • Coordinación de producción
  • Decoración para ficción
  • Vestuario para ficción
  • Continuidad y script
  • Asistencia de cámara
  • Stop motion con celular
  • Found footage
  • Storyboard
  • Principios teóricos de la iluminación
  • Bases de realización documental
  • Guion para cortometraje de ficción
  • Storytelling para videojuegos
  • Crítica cinematográfica
  • Distribución y festivales
  • Producción de impacto
  • Introductorio de guion
  • Sensibilización al sonido
  • Fundamentos del diseño sonoro
  • Diálogos para personajes
  • Workflow para postproducción
  • Gradación de color (iniciación a intermedio e intermedio a avanzado)

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