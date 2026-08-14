¡Cámara, acción! CCC Chapultepec abre convocatoria para talleres y diplomados gratis

El Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) Chapultepec anunció su tercera convocatoria para registrarte en alguno de los más de 20 cursos, talleres y diplomados gratuitos, así que si te interesa la industria del cine esta es tu oportunidad.

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¿Cómo me inscribo a los cursos en el CCC Chapultepec?

Si estás interesado en estudiar en el CCC Chapultepec lo primero que debes hacer es registrarte en el siguiente enlace, el formulario estará disponible a partir del 17 de agosto.

Es importante que consideres que los aspirantes podrán registrarse a un solo curso por periodo y solo pueden inscribirse a dos cursos quienes vivan fuera de la CDMX y que hayan acreditado un curso en el periodo anterior.

Se debe entregar la documentación de ingreso firmada y completada.

Copia vigente de identificación oficial puede ser la credencial para votar o el pasaporte.

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

Los documentos deben enviarse en formato digital al correo ingreso.chapu.elccc.com.mx.

Se admitirá a los primeros aspirantes que completen el formulario y tengan el perfil requerido. El 31 de agosto se confirmará a los seleccionados y se les darán indicaciones. Quienes no alcancen cupo pasarán a la lista de reserva y se les llamará en caso de que se libere una vacante.

¿Qué cursos hay en el CCC Chapultepec?

Asistencia de dirección

Coordinación de producción

Decoración para ficción

Vestuario para ficción

Continuidad y script

Asistencia de cámara

Stop motion con celular

Found footage

Storyboard

Principios teóricos de la iluminación

Bases de realización documental

Guion para cortometraje de ficción

Storytelling para videojuegos

Crítica cinematográfica

Distribución y festivales

Producción de impacto

Introductorio de guion

Sensibilización al sonido

Fundamentos del diseño sonoro

Diálogos para personajes

Workflow para postproducción

Gradación de color (iniciación a intermedio e intermedio a avanzado)

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