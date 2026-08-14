Choque de Metrobús en Insurgentes deja heridos; hay afectaciones viales en Álvaro Obregón

Un choque de Metrobús provocó movilización de servicios de emergencia este viernes 14 de agosto sobre Avenida Insurgentes, en la alcaldía Álvaro Obregón, donde una unidad del transporte público se impactó contra un automóvil particular.

El accidente ocurrió en una de las zonas con mayor movimiento de la capital y dejó dos personas heridas, además de algunas afectaciones a la circulación.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Dónde ocurrió el choque del Metrobús?

Los hechos se registraron en el cruce de Avenida Insurgentes y avenida de la Paz, en la zona de San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón.

De acuerdo con los primeros reportes, un automóvil circulaba por la zona e intentó cruzar hacia Insurgentes cuando una unidad del Metrobús lo impactó en la parte trasera.

El punto corresponde a las inmediaciones de la estación La Bombilla de la Línea 1 del Metrobús; la propia información oficial del sistema ubica esta estación en el cruce de Insurgentes con avenida de la Paz.

¿Hay personas heridas tras el choque del metrobús?

Tras el accidente del Metrobús, elementos de emergencia, policías de tránsito y personal de Protección Civil acudieron al sitio para atender a las personas involucradas.

De manera preliminar, dos personas que viajaban a bordo del Metrobús resultaron heridas y fueron atendidas por los servicios de emergencia.

Mientras tanto, los pasajeros del auto particular, un hombre y una mujer de entre 25 y 30 años, también fueron valorados por paramédicos.

En su caso, no fue necesario trasladarlos a un hospital. Hasta el momento, no se han reportado más personas lesionadas.

¿Cómo está el tráfico en Insurgentes?

El choque entre el Metrobús y el automóvil generó afectaciones en la circulación sobre Avenida Insurgentes, por lo que quienes transiten por la zona podrían encontrarse con tráfico.

Si vas rumbo a San Ángel, La Bombilla o avenida de la Paz, toma precauciones y considera salir con algunos minutos de anticipación.

También puedes valorar rutas alternas mientras se realizan las labores correspondientes en el lugar.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.