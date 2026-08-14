Hay partículas PM2.5 en el ambiente; así esta la calidad del aire en CDMX hoy

En la CDMX, el Sistema de Monitoreo Atmosférico se encarga de verificar cómo se encuentra la calidad del aire y cuando los índices son altos se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula y hoy el ambiente esta contaminado.

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¿Cómo está la calidad del aire hoy en CDMX?

Según el reporte, la calidad del aire es aceptable y el riesgo es moderado debido a que se detectaron partículas contaminantes PM2.5 que se encuentran suspendidas en el ambiente por la combustión de vehículos, la actividad industrial, quemas e incendios.

Debido a su diminuto tamaño, son capaces de ingresar a los pulmones y al torrente sanguíneo agravando el asma, la bronquitis y reduciendo la función pulmonar. También se les relaciona con infartos, arritmias y presión arterial alta.

¿Cuándo se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) es la encargada de activar la Fase 1 de Contingencia Ambiental cuando el índice de contaminación supera los 155 puntos de ozono o de partículas PM10 y PM2.5.

Cuando esto ocurre se implementa el Doble Hoy No Circula, se suspenden las actividades de algunas fábricas y se pude a la población evitar realizar actividades al aire libre durante las horas de mayor concentración de partículas que es entre las 13:00 y las 19:00 horas.

¿Cómo disminuir la contaminación ambiental?

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) recomienda a la población usar el transporte público, la bicicleta o caminar. Al usar el auto lo ideal es compartirlo con otras personas y realizar la verificación vehicular para evitar emisiones excesivas.

También es importante reciclar el papel, cartón y vidrio y evitar los productos desechables. Separar la basura en orgánica e inorgánica y comprar productos locales y de temporada para disminuir la huella de carbono.

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