¡Desde el celular! Así puedes tramitar la licencia permanente en CDMX en línea 2026

La licencia de conducir es un documento indispensable para transitar las vialidades sin complicaciones. Te certifica legalmente como conductor capacitado, protege tu seguridad y la de los demás, evita multas o la retención del vehículo, y es un requisito obligatorio para hacer válidos los seguros en caso de accidentes.

Este documento, en su modalidad permanente, tuvo origen en el año 2001 (durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador) y fue suspendida en 2013. Posteriormente, la emisión se reinició formalmente el 16 de noviembre de 2024, bajo la administración de Clara Brugada.

Este 2026, la infraestructura digital de la Secretaría de Movilidad (Semovi) y las autoridades capitalinas, permite obtenerla a través del celular siguiendo algunos pasos sencillos. Te decimos quiénes pueden sacar la licencia permanente vía remota o en línea y quiénes deben acudir presencialmente.

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¿Cómo tramitar la licencia de conducir permanente CDMX 2026 en línea?

La fecha límite vigente para tramitar la licencia de conducir permanente en la CDMX es el 31 de diciembre de 2026.

Quienes no necesitan acudir a los módulos de atención son aquellos que ya cuentan con la licencia de conducir Tipo A. El beneficio de no ir a realizar el trámite presencialmente se debe a que la Semovi ya cuenta con los datos biométricos e información de estas personas.

Este sector de la población es el que goza de realizar todo el procedimiento desde la comodidad de su casa, mediante un teléfono celular o a través de la web oficial.

Los pasos a seguir son:

Descarga y acceso: Instala la aplicación App CDMX en tu celular o ingresa directamente al portal web https://licenciapermanente.cdmx.gob.mx/.

en tu celular o ingresa directamente al portal web https://licenciapermanente.cdmx.gob.mx/. Inicio de sesión: Entra a la plataforma utilizando tu Cuenta Llave CDMX . Si aún no tienes una, deberás crearla en ese momento.

. Si aún no tienes una, deberás crearla en ese momento. Selección del trámite: Dirígete a “Nuevo trámite” y selecciona el botón que indica: “Ya tengo una licencia tipo A y quiero obtenerla permanente ”.

y selecciona el botón que indica: ”. Ingreso de datos: El sistema te solicitará introducir el número de tu licencia anterior y registrar la información complementaria.

Pago de derechos: Genera la línea de captura para pagar directamente en línea o de forma presencial . El sistema validará tu información de forma automática.

. El sistema validará tu información de forma automática. Emisión digital: Al concluir, recibirás una constancia digital en tu correo electrónico y podrás visualizar y descargar la versión digital de tu documento definitivo directamente en la App CDMX.

La versión digital de la licencia de conducir permanente en CDMX 2026 es igual de válida que el documento físico, sin embargo, debes de saber que si la necesitas de esta manera, tienes el derecho de solicitar la impresión del plástico posteriormente.

¿Quiénes no pueden hacer el trámite de la licencia permanente en línea?

Los ciudadanos que nunca han tenido una licencia Tipo A deben acudir a realizar el examen que demuestra que conocen el Reglamento de Tránsito vigente. Por lo tanto, el trámite incluye de manera obligatoria una evaluación presencial de conocimientos teóricos.

El costo oficial del trámite es de $1,500 pesos.

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