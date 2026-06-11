¿No sabes a dónde dejar a tus hijos durante las vacaciones de verano? El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México (CDMX) ya tiene el plan para los más pequeños de la casa y aquí tienes todos los detalles.

El cupo es limitado para el curso de verano, tiene costo de más de tres mil pesos y sólo es para empleados del Metro CDMX; sin embargo, se trata de actividades recreativas que valen la pena durante el descanso.

Desde visita en museos hasta parques de atracciones, el STC Metro CDMX apuesta por actividades recreativas para que tú puedas ir a trabajar con calma, mientras tus hijos tienen recuerdos para siempre.

Metro CDMX Estos son los requisitos para el curso de verano del Metro CDMX (Metro CDMX | X)

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Curso de Verano del Metro CDMX: fecha de inscripción y costo

Es importante tomar en cuenta que el cupo es limitado a 500 menores de edad, además el registro comenzó el 11 de mayo y concluye el viernes 12 de junio, así que tienes pocas horas para inscribir a tus menores que tengan de cinco a 12 años.

Tiene un costo de tres mil 243 pesos y serán actividades de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas, un gran horario para que los peques aprovechen del verano capitalino.

Además iniciará el lunes 27 de julio y concluirá el viernes 14 de agosto, es decir, tres semanas de pura diversión.

Requisitos para inscribirte al curso de verano del Metro CDMX

Si te interesa, entonces debes de considerar contar con los siguiente documentos y requisitos:

Llenar la cédula de inscripción

Constancia de salud emitida por la Gerencia de Salud y Bienestar Social (con la leyenda “Clínicamente apto para realizar las actividades del Programa Vacacional 2026″ )

emitida por la (con la leyenda ) Original y copia de la credencia actualizada del trabajador y del menor participante

Original y copia del último recibo de pago

Tres fotografías recientes y de tamaño infantil del menor

Dos fotografías de cada adulto responsable de recoger al menor (madre, padre o tutor, máximo tres)

de recoger al menor (madre, padre o tutor, máximo tres) Reglamento firmado por madre, padre o tutor

por madre, padre o tutor Copia del recibo de pago de inscripción (realizado en las cajas de Delicias, cuyo horario es de 09:00 a 14:00 horas)

Para mayores informes puedes dirigirte:

Secretaría de Promoción Cultural y Recreativa de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 y de 16:00 a 17:00 horas o comunicarte al 55 3434 4028

de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 y de 16:00 a 17:00 horas o comunicarte al 55 3434 4028 Unidad de Actividades Deportivas, Sociales y Culturales de martes a viernes de 09:00 a 21:00 horas o sábados y domingos de 08:00 a 15:00 horas, también puedes llamar al teléfono 55 2610 7872

¿Cuáles son las actividades del curso de verano del Metro CDMX 2026?

Si te interesa, el calendario de actividades es del 27 de julio hasta el 14 de agosto e incluye Six Flags, Papalote Museo del Niño, visita al Museo MIDE, al cine y muchas más.

La sede es en el Sindicato Nacional de Trabajadores del STC Metro, ubicado en General Pedro Antonio de los Santos 74, colonia San Miguel Chapultepec en la alcaldía Miguel Hidalgo.

¡No dejes pasar la oportunidad! Y permite que los más peques de la casa pasen un increíble verano.

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