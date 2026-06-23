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Ley Seca 24 de junio: Lista COMPLETA de colonias sin venta de cervezas por el partido México vs Chequia

La CDMX anunció que no habrá venta de bebidas alcohólicas en varias colonias por el tercer partido de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™.

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2 minutos lectura
Escrito por: Tania Itzel Vargas

Habrá Ley Seca en algunas colonias de la Ciudad de México (CDMX) este miércoles 24 de junio, en el que se llevará a cabo el partido México vs. Chequia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™.

La medida ya fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, por lo que no habrá venta de cerveza ni otras bebidas alcohólicas en un horario establecido. Te contamos todos los detalles de la Ley Seca de este 24 de junio.

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CDMX anuncia ley seca este 24 de junio

Este martes 23 de junio, el Gobierno de la Ciudad de México emitió un acuerdo que establece la suspensión de la venta de bebidas alcohólicas en:

  • Tiendas de conveniencia
  • Abarrotes
  • Supermercados

La medida se aplicará a partir de las 15:00 horas del miércoles 24 de junio y terminará a las 07:00 horas del 25 de junio.

Ley Seca 24 de junio: Lista de colonias y horarios sin venta de bebidas alcohólicas

De acuerdo con lo publicado por la Secretaría de Gobierno capitalina, la Ley Seca de este 24 de junio se aplicará en colonias de la alcaldía Cuauhtémoc de la CDMX.

Este es el listado de las colonias que no tendrán venta de bebidas alcohólicas por el tercer partido de México en el Mundial 2026:

  • Centro Histórico (Perímetro “A”)
  • Centro
  • Tabacalera
  • Juárez
  • San Rafael
  • Cuauhtémoc

¿Quiénes sí podrán vender alcohol?

El acuerdo publicado señala que durante el partido de México, ciertos establecimientos sí podrán vender alcohol con ciertas especificaciones: en copero y acompañado de alimentos.

Los estabelcimientos con giro autorizado en los que sí puedes consumir alcohol este 24 de junio son los siguientes:

  • Restaurantes
  • Salones de fiestas
  • Hoteles
  • Clubes privados
  • Cines
  • Teatros
  • Auditorios

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