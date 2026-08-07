Alrededor de las 5 de la tarde de este viernes 7 de agosto una fuerte lluvia en CDMX provocó inundaciones al sur de la capital del país. La mayor afectación se registra a la altura de la Carretera Picacho Ajusco en su entronque con Periférico Sur en el bajo puente para cruzar esta importante arteria vial.

La inundación ha alcanzado niveles que han dejado imposible el paso de los vehículos en esta zona de la Ciudad de México, a su vez se han registrado otros encharcamientos en la zona de Periférico.

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Tráfico denso en periférico por lluvia en CDMX

La lluvia en la CDMX fue tan severa al sur de la capital que también ha provocado que en otras zonas de la Alcaldía Tlalpan se presenten encharcamientos por lo que se registra tránsito lento.

VIDEO: Joven intenta cruzar inundación en la Picacho Ajusco con su bicicleta

Después de registrarse la severa lluvia en la zona, un ciclista quedó atrapado en el bajo puente de la Carretera Picacho Ajusco, por lo que elementos de Secretaría de Seguridad Ciudadana tuvieron que acudir a auxiliarlo.

🌧️🚲 Un ciclista quedó atrapado en una zona inundada de Picacho-Ajusco luego de intentar cruzar con todo y bicicleta al no notar que el nivel del agua descendía. Elementos de la @SSC_CDMX acudieron para auxiliarlo



📹: @JesusSaviola pic.twitter.com/mra8QLULUF — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 8, 2026

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