¡Alerta Roja en CDMX! Estas alcaldías registran lluvias intensas e inundaciones este viernes 7 de agosto

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC)activó la Alerta Roja para dos alcaldías en la Ciudad de México ante el pronóstico de lluvias intensas para este viernes 7 de agosto.
La dependencia pidió a la población de las alcaldías Magdalena Contreras y Tlalpan tomar precauciones debido a los riesgos asociados con las precipitaciones, que pueden provocar encharcamientos, inundaciones y afectaciones viales.
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Alcaldías con alerta por lluvias en CDMX
A través de una serie de comunicados, la SGIRPC alertó por las condiciones climáticas que hay en la CDMX, en específico por las lluvias intensas y actividad eléctrica en distintas alcaldías de la capital.
Magdalena Contreras y Tlalpan son las dos alcaldías que en estos momentos cuentan con Alerta Roja en CDMX. Ambas cuentan con caída de granizo y se recomienda desconectar aparatos eléctricos.
En la actualización publicada a las 8:10 pm, se anunciaron lluvias moderadas a fuertes en:
- Cuauhtémoc
- Gustavo A. Madero
- Iztacalco
- Iztapalapa
- Tláhuac
- Milpa Alta
En el resto de la ciudad persistían lluvias de intensidad débil. Aunque a la población de Milpa Alta y Venustiano Carranza se lanzó una alerta por actividad eléctrica.
Lluvias continuarán por la madrugada en la CDMX
Además, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que las lluvias fuertes, la actividad eléctrica y caída de granizo continuarán en algunas zonas de la ciudad durante la madrugada.
La SGIRPC implementó una serie de recomendaciones durante estas lluvias:
- Retirar la basura de coladeras dentro y fuera del hogar
- Suspender actividades al aire libre
- Si sales, usa paraguas o impermeable
- No refugiarte debajo de árboles ni estructuras de metal
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