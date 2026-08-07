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¡Alerta Roja en CDMX! Estas alcaldías registran lluvias intensas e inundaciones este viernes 7 de agosto

Las autoridades actualizaron las alertas para tres demarcaciones en la capital del país por las intensas lluvias

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2 minutos lectura
Escrito por: Pablo Godoy

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC)activó la Alerta Roja para dos alcaldías en la Ciudad de México ante el pronóstico de lluvias intensas para este viernes 7 de agosto.

La dependencia pidió a la población de las alcaldías Magdalena Contreras y Tlalpan tomar precauciones debido a los riesgos asociados con las precipitaciones, que pueden provocar encharcamientos, inundaciones y afectaciones viales.

Alerta Roja en CDMX Las autoridades piden tomar precauciones (SGIRPC_CDMX/X)

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Alcaldías con alerta por lluvias en CDMX

A través de una serie de comunicados, la SGIRPC alertó por las condiciones climáticas que hay en la CDMX, en específico por las lluvias intensas y actividad eléctrica en distintas alcaldías de la capital.

Magdalena Contreras y Tlalpan son las dos alcaldías que en estos momentos cuentan con Alerta Roja en CDMX. Ambas cuentan con caída de granizo y se recomienda desconectar aparatos eléctricos.

En la actualización publicada a las 8:10 pm, se anunciaron lluvias moderadas a fuertes en:

  • Cuauhtémoc
  • Gustavo A. Madero
  • Iztacalco
  • Iztapalapa
  • Tláhuac
  • Milpa Alta

En el resto de la ciudad persistían lluvias de intensidad débil. Aunque a la población de Milpa Alta y Venustiano Carranza se lanzó una alerta por actividad eléctrica.

Lluvias continuarán por la madrugada en la CDMX

Además, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que las lluvias fuertes, la actividad eléctrica y caída de granizo continuarán en algunas zonas de la ciudad durante la madrugada.

La SGIRPC implementó una serie de recomendaciones durante estas lluvias:

  • Retirar la basura de coladeras dentro y fuera del hogar
  • Suspender actividades al aire libre
  • Si sales, usa paraguas o impermeable
  • No refugiarte debajo de árboles ni estructuras de metal

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