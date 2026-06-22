Partidos del Mundial 2026 que se jugarán este martes 23 de junio

Las actividades de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ continúan este martes 23 de junio, el último día de actividades de la segunda fecha del certamen, lo que significa que podrían empezar a definirse algunos invitados a la ronda de dieciseisavos de final.

Este martes saltarán a la cancha dos equipos de los considerados favoritos del certamen: Portugal e Inglaterra. Además también jugará otro de los equipos que dejó sensaciones positivas en su debut mundialista: Colombia.

Las actividades de este martes 23 de junio comenzarán en punto de las 11:00 de la mañana, y el último partido mundialista se llevará a cabo a las 20:00 horas.

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¿Qué partidos se jugarán este martes 23 de junio en el Mundial 2026?

Esta es la lista de encuentros que se llevarán a cabo este martes 23 de junio:

Portugal vs Uzbekistán (Grupo K) a las 11:00 de la mañana.

(Grupo K) a las 11:00 de la mañana. Inglaterra vs Ghana (Grupo L) a las 14:00 horas.

(Grupo L) a las 14:00 horas. Panamá vs Croacia (Grupo L) a las 17:00 horas.

(Grupo L) a las 17:00 horas. Colombia vs RD Congo (Grupo K) a las 20:00 horas.

¿Qué partido del Mundial 2026 se transmitirá gratis por TV Azteca este 23 de junio?

El partido que podrás seguir completamente gratis este 23 de junio es el platillo estelar del día: Colombia vs RD Congo. Aquí te dejamos todos los detalles para que no te lo pierdas.

La transmisión inicia a las 7:40 pm.

Podrás seguir la transmisión en Azteca 7, la app de Azteca Deportes y por internet a través de Azteca Deportes en Vivo.

¡La Selección Colombia vuelve a la acción! 🇨🇴🔥



No te pierdas el duelo ante República Democrática del Congo en la Copa Mundial de la FIFA 2026™️, sin duda alguna un partido que promete muchas emociones. ⚽🏆



📆 Martes 23 de junio

⏰ 7:40 p. m.

📺 Azteca Siete… pic.twitter.com/7XAriWxRPG — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) June 23, 2026

¿Cuáles son las selecciones que ya están eliminadas del Mundial 2026?

Actualmente, solo tres selecciones están oficialmente eliminadas del certamen, aunque con los partidos de este martes, esta cifra podría crecer. Estas son las selecciones que ya no tienen ninguna posibilidad matemática de seguir en el torneo:

Haití (Grupo C).

Turquía (Grupo D).

Túnez (Grupo F).

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