Las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y del Metrobús informó que el miércoles 24 de junio de 2026 habrá horario extendido en la Ciudad de México (CDMX).

Esto aplicará para las líneas 1, 2, y 3 del Metro CDMX, mientras que en el Metrobús será en las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.

De acuerdo al comunicado oficial, las líneas de ambos transportes concluirán su trabajo hasta la 01:00 horas (tiempo del centro del país) del jueves 25 de junio con el fin de ayudar a las personas que asistirán México vs Chequia en el Estadio Ciudad de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

En apoyo a la movilidad de las y los asistentes al partido de fútbol, este miércoles 24 de junio, el Metro ampliará el horario de servicio en las Líneas 1, 2 y 3 hasta la 1:00 am. Toma previsiones, las últimas corridas de los trenes saldrán a las 00:30 horas desde las terminales.… pic.twitter.com/SB5PwzJTiX — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 23, 2026

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Horario de las últimas corridas del Metro CDMX el miércoles 24 de junio

El STC Metro CDMX informó que los trenes saldrán de sus respectivas terminales alrededor de las 00:30 horas del jueves, esto en apoyo para las personas que quieran asistir al Ángel de la Independencia tras el encuentro.

Ante esto, las autoridades solicitaron a los usuarios a acatar las medidas de seguridad y hacer correcto uso de las instalaciones, es decir, a no rebasar la línea amarilla, evitar la caída de objetos y permitir el libre cierre de puertas para que no haya retrasos en el servicio.

¿Cuándo y a qué hora será el México vs Chequia?

La Selección Mexicana jugará su último partido de la fase de grupos ya calificado a los dieciseisavos, luego de derrotar a Corea y Sudáfrica.

Ahora enfrentará a Chequia en el Estadio Ciudad de México en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro del país) y buscará cerrar la fase de grupos con puros triunfos.

Si no asistes al estadio, puedes seguir la transmisión gratis por Azteca Deportes, aparte disfrutarás a los mejores comentaristas y narradores del país.

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