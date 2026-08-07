Hay ozono en el ambiente; así esta la calidad del aire en CDMX hoy

Todos los días se realiza un monitoreo para conocer cómo esta la calidad del aire en la CDMX y así determinar si se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental y Doble Hoy No Circula y hoy viernes 7 de agosto no es buena.

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¿Cómo está la calidad del aire en CDMX hoy?

De acuerdo con el reporte del Sistema de Monitoreo Atmosférico la calidad del aire hoy es buena y el riesgo es bajo; sin embargo se detectaron partículas contaminantes O3,NO2,SO2,CO,PM10,PM2.5.

¿Qué contaminantes hay en el ambiente de CDMX?

Se detectaron ozono, un gas formado por reacciones químicas entre gases y luz solar y que es capaz de irritar las vías respiratorias. El dióxido de nitrógeno es un gas marrón rojizo que inflama los pulmones.

El dióxido de azufre es un gas incoloro producido por la quema de combustibles fósiles; el monóxido de carbono se produce por la combustión incompleta que reduce el oxígeno en la sangre. Las partículas PM10 y PM2.5 son generadas por polvo, hollín y polen y pueden ingresar al sistema respiratorio y agravar el asma.

¿Se activará el Doble Hoy No Circula?

Aunque hay presencia de partículas contaminantes, estas no rebasan los límites establecidos por la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) que son 155 puntos por lo que no se tiene previsto que se active la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula. Pero es importante mantenerse atento a los avisos de las autoridades.

Además se recomienda que los niños, mujeres embarazadas y adultos mayores se protejan y utilicen cubrebocas y eviten las actividades al aire libre de las 13:00 a las 19:00 horas que son cuando hay mayor concentración de contaminación.

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