Si te gusta ayudar al cuidado del medio ambiente y hacer ejercicio mientras te mueves a tu trabajo o escuela, la Ecobici CDMX es una gran alternativa y ahora, se preparan nuevas estaciones en tres alcaldías de la capital.

El sistema Ecobici tiene prevista una expansión en la Ciudad de México con la incorporación de estaciones en tres alcaldías: Iztapalapa, Tlalpan e Iztacalco, las cuales de momento no forman parte de su cobertura.

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Ecobici tendrá nuevo contrato para expandir su servicio

La Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México fue la encargada de iniciar una licitación pública internacional para contratar el Servicio Integral del Sistema de Transporte Individual en Bicicleta Pública Ecobici.

Con ello, la Semovi pretende expandir la cobertura de la Ecobici CDMX a distintas alcaldías de la capital que aún no cuentan con el servicio.

La licitación pública internacional establece que las bases tendrán un costo de 100 mil pesos, ¿esto qué significa? Cualquier empresa interesada deberá adquirir estas bases para ser parte del proceso.

Además, este procedimiento para la expansión del servicio de Ecobici CDMX tiene un calendario establecido:

9 agosto : fecha límite para adquirir las bases

: fecha límite para adquirir las bases 14 agosto : presentación y apertura de propuestas

: presentación y apertura de propuestas 17 agosto: se anuncia a la empresa que obtendrá el contrato

El pago de las bases se deberá realizar mediante una transacción bancaria y presentar el comprobante de transferencia, así como el del pago electrónico mediante SPEI.

Las bases estarán disponibles en las oficinas de la Semovi en Álvaro Obregón 269, piso 5, colonia Roma, así como en su página oficial. El contrato tendrá vigencia desde el día de la firma y hasta el 31 de julio de 2036.

La Dirección General de Seguridad Vial y Sistemas de Movilidad Urbana Sustentable de la #SEMOVI, participó en la mesa de diálogo "Derecho a la Movilidad, Seguridad Vial y Electromovilidad", organizada por la @CDHCMX. pic.twitter.com/OtaYdTFGPE — Secretaría de Movilidad CDMX (@LaSEMOVI) August 7, 2026

Ecobici CDMX: alcaldías beneficiadas por este contrato

Esta licitación se encuentra en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, donde también se anuncia que la Ecobici se expandirá en estas alcaldías:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Iztacalco

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Tlalpan

Aunque las alcaldías Iztapalapa, Tlalpan e Iztacalco tendrán prioridad, de acuerdo con la licitación, ya que son las que actualmente no cuentan con servicio de Ecobici.

Por último, se anunció que para estos trabajos de expansión del servicio de Ecobici CDMX se hará una revisión previa de las zonas, así como una transición; posteriormente, se implementarán las bicicletas y cicloestaciones; y se pondrá atención para la operación y el mantenimiento.

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