La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó a través de la Agenda de Movilizaciones Sociales que hoy martes 23 de junio se llevarán a cabo bloqueos y manifestaciones en diferentes alcaldías de la CDMX por lo que se prevén cierres viales en avenidas principales.

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Marchas en CDMX hoy

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades se realizaran 4 marchas a lo largo del día que afectarán las siguientes vialidades:

Juzgadoras y juzgadores Federales cesados con la Reforma Judicial marcharon a las 09:30 horas del Monumento a la Revolución con rumbo al Senado de la República en Av. Paseo de la Reforma No. 135, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

Integrantes del Frente Mexiquense en Defensa para una vivienda digan A.C se manifestarán a las 09:30 horas en el Parque de la Bombilla ubicado en Av. Insurgentes Sur y Av. de la Paz, colonia Chimalistac, alcaldía Álvaro Obregón.

Resistencias MX realizarán una protesta a las 10:00 horas del Ángel de la Independencia a la Secretaría de Gobernación en Abraham Gonzáles No. 48, coloniaJuárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Movimiento de Unificación y Lucha Triquis Independiente se manifestarán en el Ángel de la Independencia con rumbo a la Secretaría de Gobernación en Abraham Gonzáles No. 48, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

¿Qué calles estarán cerradas por bloqueos hoy?

Además habrá cortes a la circulación en los siguientes horarios y lugares:

13:00 horas en Escuela Nacional de Ciencias Biológicas ubicada en Av. Wilfrido Massieu No. 399, colonia Nueva Industrial Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero.

17:00 horas en Secretaría de Gobernación en Abraham Gonzáles No. 48, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

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