Minuto a Minuto: calles cerradas en la CDMX y bloqueos de estudiantes hoy lunes 3 de agosto

La movilidad en la Ciudad de México (CDMX) será complicada hoy lunes 3 de agosto debido a los bloqueos de manifestantes, en esta ocasión, realizados por víctimas de despojo y estudiantes aspirantes a la licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Aspirantes a la licenciatura UNAM

A las 12:00 horas, aspirantes seleccionados de todos los planteles de la UNAM se manifestarán frente a la torre de Rectoría, en Ciudad Universitaria, ubicada en la alcaldía Coyoacán. Exigirán que se respeten los resultados del examen de admisión a la licenciatura realizado en línea.

Víctimas de despojo en la CDMX

Víctimas del delito de despojo en la CDMX se manifestarán sobre la avenida Coyoacán y Matías Romero, colonia del Valle, alcaldía Benito Juárez, a las 9:30 de la mañana.

Los habitantes solicitan fortalecer las investigaciones relacionadas con el delito de despojo de inmuebles y asegurar una actuación oportuna de las instituciones de procuración de justicia.

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