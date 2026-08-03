Multa por abandonar muebles en la calle: Esto pagarás durante 2026 en CDMX, según la Ley de Cultura Cívica

Si estás por deshacerte de un colchón, sillón, puerta refrigerador o cualquier otro de tus muebles viejos; piénsala dos veces antes de abandonarllo en la calle o vía pública de la Ciudad de México.

Esta práctica está prohibida y puede derivar en multas económicas, trabajo comunitario e incluso el arresto, de acuerdo con la Ley de Cultura Cívica.

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Multa por abandonar muebles en calles de la CDMX durante este 2026

Aunque muchas personas consideran que abandonar muebles u objetos luminosos en la calle es una forma rápida de deshacerse de ellos.; las autoridades advierten que esta conducta afecta la imagen urbana, obstruye el paso peatonal, además de qué puede convertirse en un foco de contaminación y riesgos para la salud.

El Artículo 28, fracción VI, de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, considera una infracción arrojar, abandonar o dejar objetos en la vía pública que altera el torno o afecté en el uso de los espacios comunes; las sanciones pueden incluir:

Multa de entre 11 y 40 Unidades de Medida de Actualización ( UMA )

( ) Arresto de 13 a 24 horas

de 13 a 24 horas Trabajo en favor de la comunidad de 6 a 12 horas.

Con el valor actual de la UMA para 2026, el monto en pesos de la multa puede variar de los $1,844.41 pesos hasta los $6,852.4 pesos.

Ley de Cultura Cívica CDMX Multa por abandonar muebles en la calle: Esto pagarás en 2026 según la Ley de Cultura Cívica. (Congreso CDMX)





¿Qué otras conductas sanciona la Ley de Cultura Cívica en CDMX?

Además del abandono de muebles en la calle, la Ley de Cultura Cívica contempla sanciones para quienes tiren basura en lugares no autorizados, dañen el mobiliario urbano, obstruyan banquetas o realicen acciones que afecten en la limpieza y el orden de los espacios públicos.

Las autoridades capitalinas recomiendan utilizar los servicios de recolección de objetos voluminosos que ofrecen las alcaldías o acudir a los centros de acopio autorizados para desechar este tipo de residuos de manera responsable, mantener limpias las calles no sólo evita sanciones, también contribuye a una ciudad más segura y ordenada.

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