Es oficial: Automóviles que deben verificar en CDMX y Edomex durante agosto 2026

Inició agosto y con él llega la verificación para otro grupo de automovilistas en la Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (CDMX) durante el segundo semestre del años.

Es importante mencionar que la verificación es un trámite obligatorio en el Valle de México que tiene como objetivo reducir los índices de contaminación.

El costo para este trámite durante 2026 es de 765.40 pesos en la Ciudad de México, mientras que en Edomex van por holograma, es decir, de mil 197 pesos (doble cero), 610 pesos (cero) y 469 pesos (1 y 2).

Verificación CDMX y Edomex Estos son los automóviles que deben de verificar en CDMX y Edomex durante el mes de agosto (Sedema | Página oficial)

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¿Qué automóviles deben de pasar la verificación en CDMX y Edomex en agosto 2026?

De acuerdo al calendario de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) de la CDMX, este mes de agosto deberán de verificar aquellos automóviles que tengan:

Engomado amarillo y rosa

Terminación de placas 5 y 6, así como 7 y 8

El engomado amarillo y placas 5 y 6 tienen este mes como la última oportunidad para pasar por este trámite, debido a que su periodo comenzó en julio; mientras que el engomado rosa y placas 7 y 8 tendrán como fecha límite hasta septiembre.

Paso a paso para verificar en CDMX durante el segundo semestre de 2026

Si tu automóvil es uno de los que debe de pasar por este trámite obligatorio, entonces estos son los pasos a seguir si vives o tienes placas de la capital:

Ingresa tus datos para generar una cita en alguno de los verificentros de la CDMX

de la CDMX Para verificar deberán llevar identificación oficial , comprobante de la última verificación o pago de multa (según sea el caso), tarjeta de circulación y copia de la factura si el coche es nuevo

, o (según sea el caso), y si el coche es nuevo Acude el día de la cita al verificaentro con 15 minutos de antelación

Es importante mencionar que en CDMX pueden verificar la mayoría de las entidades federativas, excepto el Estado de México.

Además, no podrás acreditar el trámite si tu automóvil acumula multas, es por eso que es importante revisar el portal oficial de fotocívicas o en la página de la Secretaría de Administración y Finanzas.

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