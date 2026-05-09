Dron es un perro de 7 años tamaño grande que fue rescatado en el Metro Escuadrón 201 y posteriormente fue llevado al Centro de Transferencia Canina (CTC) donde recibió atención médica veterinaria y llevó un proceso de socialización y ahora está buscando una familia para que lo cuide y le de mucho amor, si te interesa adoptarlo, te decimos cómo puedes hacerlo.

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¿Cómo adoptar a un perro rescatado del Metro?

El CTC es un espacio para el cuidado integral de los lomitos que son rescatados en vías del Metro, actualmente hay varios perros que están buscando un hogar, tal es el caso de Dron, y si quieres adoptarlo debes seguir los siguientes pasos:

Descarga y llena el Formato para la adopción de caninos

Acude a Avenida de las Culturas s/n, colonia El Rosario, Alcaldía Azcapotzalco de lunes a domingo de las 10:00 a las 17:00 horas

Lleva copia del INE

Copia del comprobante de domicilio no mayor a tres meses

Posteriormente se programará una visita a tu domicilio para corroborar que cuentas con el espacio necesario para el perro y de ser así se agendará una fecha de entrega de Dron bañado, esterilizado y desparasitado.

Convive o haz una donación para perros rescatados

En caso de que no puedas adoptar pero quieres ayudar y poner tu granito de arena para hacer felices a los perros, puedes acudir al CTC a convivir con los lomitos. También puedes llevar comida, collares, platos metálicos, productos de limpieza, juguetes, cobijas y materiales de curación como gasas, jeringas, alcohol y algodón.

Es importante ir creando conciencia sobre la importancia del cuidado de los animales y la responsabilidad que implica adoptar uno, por ello en la CDMX se promueve la adopción responsable para poco a poco ir reduciendo los índices de abandono animal.

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