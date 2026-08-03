EN VIVO: Retrasos en la Línea B del Metro CDMX por rescate de una persona; Metrobús sin contratiempos hoy 3 de agosto

¿Vas tarde? La línea B del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México (CDMX) presente retrasos, debido a que se tuvo que detener la circulación de trenes para lograr el rescate de una persona que estaba en zona de vías entre las estaciones Romero Rubio y Oceanía.

Aunque ya se restableció el servicio en esta línea del Metro CDMX, el flujo de los trenes sigue lento, de acuerdo a reportes de usuarios en redes sociales.

Mientras tanto, el Metrobús CDMX no presenta contratiempos durante esta mañana, luego de que se restableció el servicio en todas sus estaciones.

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Minuto a minuto del Metro y Metrobús CDMX hoy 3 de agosto

Así avanzan los principales transportes públicos de la capital durante la mañana de este lunes:

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