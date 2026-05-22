El abandono animal es considerado un delito en el Código Penal y a pesar de ello, muchas personas siguen dejando en las calles a los perros, y el Centro de Transferencia Canina (CTC) se encarga de rescatarlos y darles una segunda oportunidad y Santi esta buscando un hogar, te decimos cómo es el trámite de adopción.

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¿Cómo adoptar a un perro rescatado del Metro?

Santi es un perro de 1 año tamaño mediano que fue rescatado en la estación del Metro Santa Martha y esta buscando un nuevo hogar, así que si estás interesado en adoptarlo y que se convierta en tu compañero de vida solo debes hacer lo siguiente.

Acude al CTC ubicado en Avenida de las Culturas s/n, colonia El Rosario, Alcaldía Azcapotzalco de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas y presenta la siguiente documentación:

Formato para la adopción de caninos llena

Copia del INE u otro documento oficial

Copia del comprobante de domicilio

Después se programará una visita domiciliaria y en caso de cumplir con los requerimientos para poder adoptar se agendará una fecha de entrega del perrito bañado, esterilizado y desparasitado.

¿Cómo puedo apoyar a los perritos rescatados?

En caso de que no puedas adoptar y quieras ayudar a los perros que fueron rescatados y viven en el CTC puedes ir a visitarlos y convivir con ellos o donar productos como:

Alimento

Collares

Correas

Platos metálicos

Productos de limpieza

Juguetes

Cobijas

Suéteres

Gasas

Jeringas

Alcohol

Algodón

¿Cuáles son los cinco derechos básicos de los animales?

De acuerdo con la Organización Mundial de Sanidad Animal, todo ser vivió debe estar libre de negligencia, abuso y explotación; estas son las cinco libertades de los animales:

Libre de hambre, sed y desnutrición

Libre de temor y angustia

Libre de molestias físicas y térmicas

Libre de dolor, lesión y de enfermedad

Libre de manifestar su comportamiento natural

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