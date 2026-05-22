El abandono animal es considerado un delito en el Código Penal y a pesar de ello, muchas personas siguen dejando en las calles a los perros, y el Centro de Transferencia Canina (CTC) se encarga de rescatarlos y darles una segunda oportunidad y Santi esta buscando un hogar, te decimos cómo es el trámite de adopción.
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¿Cómo adoptar a un perro rescatado del Metro?
Santi es un perro de 1 año tamaño mediano que fue rescatado en la estación del Metro Santa Martha y esta buscando un nuevo hogar, así que si estás interesado en adoptarlo y que se convierta en tu compañero de vida solo debes hacer lo siguiente.
Acude al CTC ubicado en Avenida de las Culturas s/n, colonia El Rosario, Alcaldía Azcapotzalco de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas y presenta la siguiente documentación:
- Formato para la adopción de caninos llena
- Copia del INE u otro documento oficial
- Copia del comprobante de domicilio
Después se programará una visita domiciliaria y en caso de cumplir con los requerimientos para poder adoptar se agendará una fecha de entrega del perrito bañado, esterilizado y desparasitado.
¿Cómo puedo apoyar a los perritos rescatados?
En caso de que no puedas adoptar y quieras ayudar a los perros que fueron rescatados y viven en el CTC puedes ir a visitarlos y convivir con ellos o donar productos como:
- Alimento
- Collares
- Correas
- Platos metálicos
- Productos de limpieza
- Juguetes
- Cobijas
- Suéteres
- Gasas
- Jeringas
- Alcohol
- Algodón
¿Cuáles son los cinco derechos básicos de los animales?
De acuerdo con la Organización Mundial de Sanidad Animal, todo ser vivió debe estar libre de negligencia, abuso y explotación; estas son las cinco libertades de los animales:
- Libre de hambre, sed y desnutrición
- Libre de temor y angustia
- Libre de molestias físicas y térmicas
- Libre de dolor, lesión y de enfermedad
- Libre de manifestar su comportamiento natural
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