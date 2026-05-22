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Adopción de perros en CDMX: Así puedes darle un hogar a Santi

El abandono de perros en CDMX tiene elevados índices y por ello, el Centro de Transferencia Canina se encarga de rescatar animales y darlos en adopción.

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2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

El abandono animal es considerado un delito en el Código Penal y a pesar de ello, muchas personas siguen dejando en las calles a los perros, y el Centro de Transferencia Canina (CTC) se encarga de rescatarlos y darles una segunda oportunidad y Santi esta buscando un hogar, te decimos cómo es el trámite de adopción.

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¿Cómo adoptar a un perro rescatado del Metro?

Santi es un perro de 1 año tamaño mediano que fue rescatado en la estación del Metro Santa Martha y esta buscando un nuevo hogar, así que si estás interesado en adoptarlo y que se convierta en tu compañero de vida solo debes hacer lo siguiente.

Acude al CTC ubicado en Avenida de las Culturas s/n, colonia El Rosario, Alcaldía Azcapotzalco de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas y presenta la siguiente documentación:

  • Formato para la adopción de caninos llena
  • Copia del INE u otro documento oficial
  • Copia del comprobante de domicilio

Después se programará una visita domiciliaria y en caso de cumplir con los requerimientos para poder adoptar se agendará una fecha de entrega del perrito bañado, esterilizado y desparasitado.

¿Cómo puedo apoyar a los perritos rescatados?

En caso de que no puedas adoptar y quieras ayudar a los perros que fueron rescatados y viven en el CTC puedes ir a visitarlos y convivir con ellos o donar productos como:

  • Alimento
  • Collares
  • Correas
  • Platos metálicos
  • Productos de limpieza
  • Juguetes
  • Cobijas
  • Suéteres
  • Gasas
  • Jeringas
  • Alcohol
  • Algodón

¿Cuáles son los cinco derechos básicos de los animales?

De acuerdo con la Organización Mundial de Sanidad Animal, todo ser vivió debe estar libre de negligencia, abuso y explotación; estas son las cinco libertades de los animales:

  • Libre de hambre, sed y desnutrición
  • Libre de temor y angustia
  • Libre de molestias físicas y térmicas
  • Libre de dolor, lesión y de enfermedad
  • Libre de manifestar su comportamiento natural

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