Oficialmente se terminó la primera jornada de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ con partidos y resultados dignos del escenario más grande e importante del futbol a nivel internacional, sin embargo, este mismo jueves 18 de junio continuará la fiesta con el partido estelar de México vs Corea del Sur.

Sin embargo y más allá del regreso de los dirigidos por Javier Aguirre a las canchas mundialistas, la jornada de este 18 de junio estará marcada por los enfrentamientos entre combinados de la UEFA y la confederación africana, así como de la Concacaf contra la AFC respectivamente.

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Partidos del Mundial 2026 del jueves 18 de junio

El primer partido del Mundial 2026 que se disputará este jueves 18 de junio será el República Checa vs Sudáfrica, combinados nacionales que se encuentran en el mismo grupo de la Selección Mexicana en el certamen.

El resto de los enfrentamientos programados y con horarios son los siguientes:

República Checa vs Sudáfrica a las 10:00 de la mañana, tiempo del centro de México

a las 10:00 de la mañana, tiempo del centro de México Suiza vs Bosnia-Herzegovina a las 13:00 horas, tiempo del centro de México

a las 13:00 horas, tiempo del centro de México Canadá vs Catar a las 16:00 horas, tiempo del centro de México

a las 16:00 horas, tiempo del centro de México México vs Corea del Sur a las 19:00 horas, tiempo del centro de México

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Los nervios del debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya quedaron atrás. El plantel fue felicitado, pero desde ahora el grupo debe de estar listo y preparado para afrontar cualquier reto.#ElCanalDelMundial #CopaMundialFIFA #Somos26 #MiSelecciónAzteca… pic.twitter.com/KHrf7M12DK — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) June 18, 2026

¿Por dónde ver el México vs Corea del Sur?

La transmisión del partido México vs Corea del Sur dará inicio a las 18:30 horas, esto con toda la previa en donde se analizará el presente del combinado Azteca, así como al mismo rival de los mexicanos.

Los 90 minutos del partido se podrán ver completamente en vivo y en directo a través de la señal de Azteca 7, así como en las plataformas oficiales de Azteca Deportes, esto con las mejores voces de la narración en el país como Christian Martinoli, Luis García y más.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Mexicana?

Será hasta el próximo miércoles 24 de junio que la Selección Mexicana conocerá su destino en la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™, pues será en esa fecha que los dirigidos por Javier Aguirre se midan ante República Checa en el cierre de la fase de grupos.

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