Conforme avanzan los días la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ cumple su vigencia, pues este sábado 20 de junio continuará la actividad con partidos de la Jornada 2 en donde se vivirá el choque entre selecciones europeas con el Países Bajos vs Suecia, el cual pinta como el más atractivo del día.

Sin embargo y más allá del duelo digno de Eurocopa, también destaca la jornada debido a que regresa la actividad a la cancha del Estadio Monterrey, esto con la visita de la Selección de Japón en suelo azteca.

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Lista de partidos del Mundial 2026 que se juegan el 20 de junio

Será en punto de las 11:00 de la mañana que inicie toda la actividad justamente con el partido entre Países Bajos y Suecia del Mundial 2026, el cual podría definir por completo el liderato general del Grupo F gracias a que el conjunto nórdico se mantiene en la primera posición.

El resto de la jornada con todo y horarios de este sábado 20 de junio, es la siguiente:

Países Bajos vs Suecia a las 11:00 horas

Alemania vs Costa de Marfil a las 14:00 horas

Ecuador vs Curazao a las 18:00 horas

Túnez vs Japón a las 20:00 horas

Es importante mencionar que los horarios son en tiempo del centro de la República Mexicana, por lo cual se deberá tomar en cuenta el cambio de huso horario en el resto del país.

¿Qué partido pasará por TV Azteca este 20 de junio?

Será justamente el partido Países Bajos vs Suecia el que será transmitido a través de la señal de Azteca 7 y todas las plataformas digitales de Azteca Deportes, por lo cual es importante informar que la transmisión del compromiso arranca hasta 30 minutos antes del silbatazo inicial.

La crónica será llevada hasta la pantalla de tu hogar de forma totalmente gratis, además de que se contará con la transmisión del compromiso a través del sitio web oficial de Azteca Deportes.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Mexicana en el Mundial 2026?

Vale la pena recordar que la Selección Mexicana de Javier Aguirre, volverá a la acción ante República Checa el próximo miércoles 24 de junio a las 19:00 horas, esto desde la cancha del Estadio Ciudad de México.

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