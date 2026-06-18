La Copa del Mundo está mejor que nunca, se juega la segunda fecha de la fase de grupos y nada mejor que Los Protagonistas para llevar la emoción del evento deportivo del año hasta las pantallas de los hogares de México.
Luis García, Christian Martinoli, Jorge Campos y Zague entre otros comentaristas y analistas son los encargados de llevar la transmisión de los 32 partidos gratis y en vivo que Azteca 7 pasará por televisión abierta y en el segundo fin de semana de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ no será la excepción.
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Partidos que pasará Azteca por TV abierta el fin de semana
Para el fin de semana del viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de junio TV Azteca transmitirá gratis y en vivo:
- Viernes 19 de junio: Brasil vs Haití 18:30 horas
- Sábado 20 de junio: Países Bajos vs Suecia 11:00 horas
- Domingo 21 de junio: España vs Arabia Saudita 10:00 horas
Tres duelos de alto calibre que comenzarán a dar acomodo a las aspiraciones de los grupos C, F y H del torneo.
Los partidos de la fase de grupos del Mundial que pasará TV Azteca
Aunque ya fueron transmitidos algunos de los duelos aquí te dejamos la lista de los partidos que faltan por pasar por TV abierta en la señal de Azteca 7:
- 11 de junio México vs Sudáfrica
- 12 de junio EUA vs Paraguay
- 13 de junio Brasil vs Marruecos
- 14 de junio Países Bajos vs Japón
- 16 de junio Argentina vs Argelia
- 17 de junio Inglaterra vs Croacia
- 18 de junio México vs Corea del Sur
- 19 de junio Brasil vs Haití
- 20 de junio Países Bajos vs (Suecia)
- 21 de junio España vs Arabia Saudita
- 22 de Junio Noruega vs Senegal
- 23 de Junio Colombia vs (Congo)
- 24 de junio (Chequia) vs México
- 25 de junio Ecuador vs Alemania
- 26 de junio Uruguay vs España
- 27 de junio Colombia vs Portugal
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