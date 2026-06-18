La Copa del Mundo está mejor que nunca, se juega la segunda fecha de la fase de grupos y nada mejor que Los Protagonistas para llevar la emoción del evento deportivo del año hasta las pantallas de los hogares de México.

Luis García, Christian Martinoli, Jorge Campos y Zague entre otros comentaristas y analistas son los encargados de llevar la transmisión de los 32 partidos gratis y en vivo que Azteca 7 pasará por televisión abierta y en el segundo fin de semana de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ no será la excepción.

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Partidos que pasará Azteca por TV abierta el fin de semana

Para el fin de semana del viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de junio TV Azteca transmitirá gratis y en vivo:

Viernes 19 de junio: Brasil vs Haití 18:30 horas

Sábado 20 de junio: Países Bajos vs Suecia 11:00 horas

Domingo 21 de junio: España vs Arabia Saudita 10:00 horas

Tres duelos de alto calibre que comenzarán a dar acomodo a las aspiraciones de los grupos C, F y H del torneo.

Los partidos de la fase de grupos del Mundial que pasará TV Azteca

Aunque ya fueron transmitidos algunos de los duelos aquí te dejamos la lista de los partidos que faltan por pasar por TV abierta en la señal de Azteca 7:

11 de junio México vs Sudáfrica

12 de junio EUA vs Paraguay

13 de junio Brasil vs Marruecos

14 de junio Países Bajos vs Japón

16 de junio Argentina vs Argelia

17 de junio Inglaterra vs Croacia

18 de junio México vs Corea del Sur

19 de junio Brasil vs Haití

20 de junio Países Bajos vs (Suecia)

21 de junio España vs Arabia Saudita

22 de Junio Noruega vs Senegal

23 de Junio Colombia vs (Congo)

24 de junio (Chequia) vs México

25 de junio Ecuador vs Alemania

26 de junio Uruguay vs España

27 de junio Colombia vs Portugal

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