El solsticio ocurren porque el eje de rotación de la Tierra está inclinado 23.5° con respecto a la órbita terrestre alrededor del Sol, la palabra procede del latín solstitium que se traduce como “Sol quieto”, aquí te decimos cuándo ocurrirá y todos los detalles.

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¿Qué ocurre en el solsticio de verano y cuándo es?

El solsticio de verano ocurre cuando el Polo Norte está inclinado unos 23.5°C hacia el Sol y como los rayos solares se desplazan hacia el norte desde el ecuador en la misma medida, los rayos verticales del mediodía caen directamente sobre la latitud 23.5°N y marca el día más largo del año y el comienzo del verano.

Este 2026 el solsticio de verano ocurrirá el 21 de junio a las 08:25 HMT/UTC y en una ciudad con latitud media como Nueva York la luz diurna durará unas 15 horas mientras que en el norte como Oslo el Sol permanecerá sobre el horizonte casi 19 horas.

Tradiciones por el solsticio de verano

En México el solsticio de verano es un día para recibir energía y combinan influencias espirituales y fiestas populares y por lo regular se llevan a cabo diversas actividades entre las que destacan:

Visitar zonas arqueológicas como Teotihuacán , Monte Albán y Dzibilchaltún vestido de lanco para cargarse de energía.

, vestido de lanco para cargarse de energía. Baños de vapor y limpias en lugares como Tepoztlán o Valle de Bravo donde se hacen rituales de purificación para renovar energía.

donde se hacen rituales de purificación para renovar energía. Ceremonias mayas para las comunidades originarias de la península.

para las comunidades originarias de la península. Se encienden velas o fogatas para representar la fuerza del Sol y pedir deseos y quemándolos simbolizando la transformación.

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