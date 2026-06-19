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EN VIVO: Cortes viales generan caos en CDMX por marcha de la CNTE y bloqueos

Hoy se tienen previstos bloqueos y manifestaciones en diferentes alcaldías de la CDMX por lo que se recomienda buscar alternativas viales.

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2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

Si hoy vas a trabajar, a la escuela o tienes planes para salir en coche es importante que tomes en cuenta que se llevarán a cabo bloqueos y movilizaciones sociales en diferentes alcaldías de la CDMX y generarán cortes a la circulación y tráfico.

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Marcha de la CNTE hoy

De acuerdo con el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX hoy se llevará a cabo una marcha de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) a las 10:00 horas del Ángel de la Independencia a la Secretaría de Gobernación ubicada en Abraham González No. 48, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Cortes viales por bloqueos en CDMX hoy

También habrá cierres viales en:

  • 12:00 horas en Av. Chapultepec y Amberes, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.
  • 17:00 horas en Fundación Casa del Poeta I.A.P. en Av. Álvaro Obregón No. 73, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc.
  • 18:00 horas en Av. Emiliano Zapata No. 47, colonia Portales Norte, alcaldía Benito Juárez.
  • Durante el día en Republica de Cuba No. 11, colonia Centro Histórico y en Glorieta de los Insurgentes ubicada en Av. Insurgentes Sur, colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc.

Pero no solo habrá manifestaciones, además se llevarán a cabo rodadas en:

  • 18:15 horas: Los Reyes, San Andrés Mixquic rumbo a San Rafael Tlalmanalco, Estado México.
  • 20:30 horas: Kiosko de la Alameda Central con rumbo a Pérgola Ixca Cienfuegos, Av. Ejército Nacional Mexicano No. 850, colonia Granada, alcaldía Miguel Hidalgo y con destino a Prolongación Misterios s/n, colonia Santa Isabel Tola, alcaldía Gustavo A. Madero.

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