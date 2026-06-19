Si hoy vas a trabajar, a la escuela o tienes planes para salir en coche es importante que tomes en cuenta que se llevarán a cabo bloqueos y movilizaciones sociales en diferentes alcaldías de la CDMX y generarán cortes a la circulación y tráfico.

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Marcha de la CNTE hoy

De acuerdo con el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX hoy se llevará a cabo una marcha de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) a las 10:00 horas del Ángel de la Independencia a la Secretaría de Gobernación ubicada en Abraham González No. 48, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Cortes viales por bloqueos en CDMX hoy

También habrá cierres viales en:

12:00 horas en Av. Chapultepec y Amberes , colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc. 17:00 horas en Fundación Casa del Poeta I.A.P. en Av. Álvaro Obregón No. 73 , colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc.

, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc. 18:00 horas en Av. Emiliano Zapata No. 47, colonia Portales Norte, alcaldía Benito Juárez.

Durante el día en Republica de Cuba No. 11, colonia Centro Histórico y en Glorieta de los Insurgentes ubicada en Av. Insurgentes Sur, colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc.

Pero no solo habrá manifestaciones, además se llevarán a cabo rodadas en:

18:15 horas : Los Reyes, San Andrés Mixquic rumbo a San Rafael Tlalmanalco, Estado México.

: Los Reyes, San Andrés Mixquic rumbo a San Rafael Tlalmanalco, Estado México. 20:30 horas: Kiosko de la Alameda Central con rumbo a Pérgola Ixca Cienfuegos, Av. Ejército Nacional Mexicano No. 850, colonia Granada, alcaldía Miguel Hidalgo y con destino a Prolongación Misterios s/n, colonia Santa Isabel Tola, alcaldía Gustavo A. Madero.

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