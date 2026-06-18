La Embajada Británica en CDMX publicó varias vacantes para que mexicanos puedan trabajar, así que si te interesa ser conductor/mensajero, esta es tu oportunidad, conoce cuáles son los requisitos, sueldo y cómo puedes aplicar.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Vacante como conductor en la Embajada Británica

La vacante disponible es para ser el conductor principal de la Embajada y formar parte de la flota de vehículos del equipo de Logística. Se encargará de transportar al Embajador y otros funcionarios a diversas citas y eventos.

También deberá brindar apoyo de transporte a pasajeros adicionales y realizar tareas administrativas generales en apoyo de la Oficina Ejecutiva y del Oficial de Transporte, Logística y Protocolo garantizando el buen funcionamiento de las operaciones.

¿Cuáles son los requisitos de la vacante como conductor?

Para poder aplicar a la vacante es necesario contar con los siguientes requisitos:

Tener 5 años de experiencia como conductor profesional

Permiso de conducir válido

Habilidades comunicativas y capacidad para tomar decisiones

Disposición para trabajar fuera de horario cuando sea necesario

Capacidad para trabajar bajo presión

Inglés básico

Dominio de Microsoft Office

Capacidad para desempeñar responsabilidades con mínima supervisión

Se laboran 48 horas a la semana con un horario de lunes a viernes de las 08:00 a las 18:00 horas. y el sueldo mensual que se ofrece es de 18 mil 750 pesos.

¿Cómo aplicar a la vacante como conductor?

Los interesados tienen hasta el 28 de junio para aplicar a la vacante en el siguiente enlace y la fecha de inicio es el 10 de agosto. El tipo de puesto es permanente.

Otros de los beneficios de la vacante es una bonificación navideña de 30 días por cada año de trabajo y bonificación vacacional del 50% basada en derechos a vacaciones anuales y vacaciones pagadas. Seguro social y plan médico privado para empleados y dependientes legales menores de 25 años y sus cónyuges/parejas.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.