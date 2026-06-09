¿Estás buscando chamba? La Dirección de Desarrollo y Fomento Económico compartió las vacantes que hay disponibles en diferentes áreas, te decimos cómo puedes aplicar.

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Ofertas laborales en CDMX

A través de redes sociales se compartieron las ofertas laborales disponibles en junio:

Guarida: 10 mil pesos

Vendedores departamentales: 9 mil 451 pesos

Mesero fin de semana: mil 23 pesos

Cajero restaurante: 9 mil 451

Cocinero: 11 mil 41 pesos

Servicios generales: 10 mil pesos

Auxiliar contable: de 12 mil a 14 mil pesos

Ayudante de tienda: 9 mil 452 pesos

¿Cómo aplicar a las vacantes?

Para conocer los requisitos y aplicar es necesario que acudas a las oficinas de la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico en Edificio B, 2 piso de Avenida Río Churubusco esquina Avenida Té, colonia Ramos Millán. También puedes llamar al número 55 5654 3133 extensión 2212.

Desempleo en CDMX

Datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) revelaron que en el primer trimestre de 2026, la CDMX fue la entidad con la tasa de desempleo más alta con 4% que equivale a alrededor de 200 mil personas. Por otro lado, hay cerca de 4 millones 900 mil personas ocupadas.

Respecto a la informalidad, la capital obtuvo un porcentaje de 44.2%. Los estados que cuentan con los índices más altos en este rubro son Oaxaca con 79.9%, Guerrero con 76.4% y Chiapas con 75.3%.

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