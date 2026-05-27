En la CDMX hay más de 2 mil 600 vacantes disponibles en diferentes áreas y si estás buscando una oferta laboral, aquí te compartimos algunas donde solo piden bachillerato, estos son los sueldos y los trabajos disponibles.

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Vacantes en CDMX que solo piden bachillerato

En el Periódico de Ofertas de Empleo se publicaron las siguientes vacantes:

Personal de servicio de mesa y repartidor para plataformas con sueldo de 9 mil 583 pesos

para plataformas con sueldo de 9 mil 583 pesos Personal de conducción ejecutivo con sueldo de 10 mil 508 pesos

con sueldo de 10 mil 508 pesos Personas de conducción ejecutivo bilingüe con sueldo de 11 mil 471 pesos

Asesor de servicio automotri z con sueldo de 12 mil pesos

z con sueldo de 12 mil pesos Personal de apoyo administrativo con sueldo de 10 mil pesos

Supervisor de sucursales con sueldo de 15 mil pesos

con sueldo de 15 mil pesos Personal de conducción ejecutivo con sueldo de 14 mil 500 pesos

¿Cómo aplicar a las vacantes?

Si te interesa aplicar para alguno de los trabajos solo debes identificar la vacante de tu interés. Posteriormente ingresa al siguiente enlace donde podrás llenar un formulario para que proporciones algunos datos y posteriormente te contacte un consejero de empleo.

Índices de desempleo en México

De acuerdo con el reporte de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la tasa de desempleo se ubicó en 2.6% al cierre del primer trimestre de 2026.

Los estados con mayor tasa de desempleo son:

Ciudad de México con 4.0%

Tabasco con 3.5%

Coahuila con 3.4%

Durango con 3.2%

Mientras que los que registran menor desempleo son:

Oaxaca con 1.2%

Guerrero con 1.4%

Hidalgo y Yucatán con 1.5%

Jalisco con 1.6%

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