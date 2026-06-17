El Metrobús publicó varias vacantes para trabajar en diversas áreas y si estás buscando un nuevo trabajo aquí te decimos cuáles son los requisitos, sueldos y cómo puedes aplicar para que empieces julio teniendo un nuevo empleo.

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Vacantes y sueldos en el Metrobús

Se publicó la vacante como analista en supervisión de estaciones que requiere:

Licenciatura en Transporte, Sociología, Arquitectura, Gestión de Riesgos, Contabilidad y Administración

Experiencia de 1 año

Conocimientos en seguridad pública

El trabajo es para laborar 6 días a la semana con rotación de día de descanso y turnos. Se ofrece un sueldo bruto mensual de 13 mil 237 pesos y neto de 11 mil 786 pesos.

También hay trabajo como operador del Metrobús y es necesario contar con:

Licencia Tipo C

Experiencia de 1 año en transporte de pasajeros, carga y/o escolar

Sueldo base

Prestaciones de ley

Capacitación

Pago de horas adicionales

A toda hora, en todo momento. 😉📱



Consulta el Estado del Servicio en tiempo real y prevé tus viajes en 👉 https://t.co/oU8f4Ffn0y pic.twitter.com/Rcl2zoBZiX — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) June 17, 2026

¿Cómo aplicar a las vacantes?

Para la vacante como analista en supervisión de estaciones es necesario enviar tu CV junto con un comprobante que acredite tu grado de estudios.

Envía los documentos a a reclutamientoyseleccion@metrobus.cdmx.gob.mx con el siguiente formato:

Nombre del archivo_Nombre del candidato_fecha (CV_JuanPérez_19febrero2026). En el asunto escribe el nombre de la vacante.

Se recibirán documentos hasta el 21 de junio. Las pruebas se hacen el 22 y 23 de junio. La entrevista será el 24 y 25 de junio y comienzas el 1 de julio.

Para ser operador del Metrobús es necesario acudir a Canal Nacional 867-970, Villa Quietud, alcaldía Xochimilco o llamar al número 55 2203 2020 o al 55 3010 7567.

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