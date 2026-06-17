El Metrobús publicó varias vacantes para trabajar en diversas áreas y si estás buscando un nuevo trabajo aquí te decimos cuáles son los requisitos, sueldos y cómo puedes aplicar para que empieces julio teniendo un nuevo empleo.
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Vacantes y sueldos en el Metrobús
Se publicó la vacante como analista en supervisión de estaciones que requiere:
- Licenciatura en Transporte, Sociología, Arquitectura, Gestión de Riesgos, Contabilidad y Administración
- Experiencia de 1 año
- Conocimientos en seguridad pública
El trabajo es para laborar 6 días a la semana con rotación de día de descanso y turnos. Se ofrece un sueldo bruto mensual de 13 mil 237 pesos y neto de 11 mil 786 pesos.
También hay trabajo como operador del Metrobús y es necesario contar con:
- Licencia Tipo C
- Experiencia de 1 año en transporte de pasajeros, carga y/o escolar
- Sueldo base
- Prestaciones de ley
- Capacitación
- Pago de horas adicionales
¿Cómo aplicar a las vacantes?
Para la vacante como analista en supervisión de estaciones es necesario enviar tu CV junto con un comprobante que acredite tu grado de estudios.
Envía los documentos a a reclutamientoyseleccion@metrobus.cdmx.gob.mx con el siguiente formato:
Nombre del archivo_Nombre del candidato_fecha (CV_JuanPérez_19febrero2026). En el asunto escribe el nombre de la vacante.
Se recibirán documentos hasta el 21 de junio. Las pruebas se hacen el 22 y 23 de junio. La entrevista será el 24 y 25 de junio y comienzas el 1 de julio.
Para ser operador del Metrobús es necesario acudir a Canal Nacional 867-970, Villa Quietud, alcaldía Xochimilco o llamar al número 55 2203 2020 o al 55 3010 7567.
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