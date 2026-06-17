Si quieres evitar quedarte varado en el tráfico, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) dio a conocer a través de la Agenda de Movilizaciones en qué calles se llevarán a cabo marchas y bloqueos en la CDMX hoy 17 de junio.

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Marchas en 3 alcaldías de CDMX hoy

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades se llevarán a cabo marchas en:

Embarcadero Fernando Celada a las 11:00 horas.

a las 11:00 horas. Parque Libertad 2 de Octubre a las 13:00 horas.

a las 13:00 horas. Estación “Taxqueña”, línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro a las 15:00 horas. Todas con destino al Estadio Ciudad de México.

Monumento a la Revolución con destino al Hemiciclo a Juárez a las 17:00 horas.

¿En dónde habrá bloqueos hoy?

También se tienen previstas protestas en:

Explanada de la Alcaldía Milpa Alta en Av. México Norte y Constitución, colonia Villa Milpa Alta, alcaldía Milpa Alta a las 09:00 horas.

Calz. Acoxpa y Av. Acoxpa, colonia Vergel del Sur, alcaldía Tlalpan y en Instalaciones de Canal Once en Prolongación Manuel Carpio No. 475, colonia Casco de Santo Tomás, alcaldía Miguel Hidalgo a las 10:00 horas.

Auditorio Ernesto Velasco Torres en Av. Insurgentes No. 98, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc a las 12:00 horas.

Ángel de la Independencia en Av. Paseo de la Reforma y Florencia, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc a las 17:00 horas.

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