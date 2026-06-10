El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la CDMX dio a conocer en dónde se llevarán a cabo bloqueos y marchas hoy, así que si eres automovilista te recomendamos salir con tiempo y buscar alternativas viales para que evites el tráfico.

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Marchas en alcaldía Miguel Hidalgo y Coyoacán

De acuerdo con la información, se llevarán a cabo dos marchas:

El Comité 68 Prolibertades democráticas se manifestará a las 16:00 horas de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas “Unidad Santo Tomás” del Instituto Politécnico Nacional ubicada en Manuel Carpio y Plan de Ayala, colonia Plutarco Elías Calles, alcaldía Miguel Hidalgo con rumbo al Zócalo Capitalino.

Colectiva “Glorieta de las y los desaparecidos” se reunirá a las 19:00 horas en la Estación “Registro Federal” del Tren Ligero en Calz. de Tlalpan, colonia Espartaco, alcaldía Coyoacán con destino al Estadio Ciudad de México.

Manifestación de la CNTE

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantendrán una movilización a las 10:00 horas en la Secretaría de Gobernación en Abraham González No. 48, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

¿En dónde habrá bloqueos hoy en CDMX?

09:00 horas en Oficinas Centrales del Instituto Mexicano del Seguro Social - Bienestar en Av. Insurgentes Centro No. 1940, colonia Florida, alcaldía Álvaro Obregón.

09:30 horas en la Secretaría de Cultura en Av. Paseo de la Reforma No. 175, colonia Renacimiento, alcaldía Cuauhtémoc.

10:00 horas en Puente de la Estación “Perisur” de la Línea 1 del Metrobús en Av. Insurgentes y Anillo Periférico Sur, colonia Insurgentes Cuicuilco, alcaldía Coyoacán y en Juzgados Penales de la Ciudad de México en Dr. Lavista No. 114, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

10:30 horas en Congreso de la Ciudad de México en Donceles y Allende, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

11:00 horas en Hemiciclo a Juárez en Av. Juárez No. 50, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

11:30 y 11:40 horas en Juzgados Penales de la Ciudad de México en Dr. Lavista No. 114, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc

13:00 horas en Estación “Viaducto”, Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en Calz. de Tlalpan, colonia Álamos, alcaldía Benito Juárez.

15:00 y 16:00 horas en Estación “Normal”, Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en Calz. México Tacuba y Av. de los Maestros, colonia Un Hogar Para Nosotros, alcaldía Miguel Hidalgo.

18:00 horas en Museo Nacional de las Intervenciones en 20 de Agosto y Rafael Oliva, colonia San Diego Churubusco, alcaldía Coyoacán.

20:00 horas en Estación “Chabacano”, Líneas 2, 8 y 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro ubicada en Av. San Antonio Abad y Calz. Chabacano, colonia Vista Alegre, alcaldía Cuauhtémoc.

20:30 horas en Jardín de Lluvia ubicado en Calz. de Tlalpan y Cto. Azteca, colonia Santa Úrsula Coapa, alcaldía Coyoacán.

Durante el día en Monumento a la Revolución en Plaza de la República, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

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