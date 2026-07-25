Hoy No Circula Sabatino 25 de julio 2026: Estos autos no pueden salir en CDMX y Edomex

No todos los automóviles podrán circular este 25 de julio en la Ciudad de México y Estado de México. Como parte del programa Hoy No Circula Sabatino, algunos vehículos deberán permanecer estacionados durante gran parte del día para reducir las emisiones contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México.

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Hoy No Circula Sabatino: Qué autos descansan este 25 de julio 2026

El cuarto fin de semana de julio arriba con el Hoy No Circula Sabatino activo para los vehículos con Holograma 2 (todos, sin importar placa) y aquellos con Holograma 1 que tengan terminación PAR (2, 4, 6, 8 y 0). Además de coches con placas foráneas. La restricción está vigente desde las 5:00 hasta las 22:00 horas.

Hoy no circula 25 de julio 2026 (www.hoy-no-circula.com.mx)

¿Qué autos sí circulan el sábado 25 de julio?

Los vehículos particulares con holograma doble “00”, “0”, eléctricos e híbridos pueden circular todos los días, incluyendo los sábados, por lo que el programa vigente no aplica para ellos.

Los vehículos que ofrecen servicios fúnebres también circulan; así como los conducidos por discapacitados con identificación o autorización; los de transporte de pasajeros.

Los vehículos que tienen placa de auto antiguo o clásico, tractores, maquinarias para construcción y minería sí circulan.

Además de las motocicletas, los vehículos con matrícula de demostración y/o traslado, los que porten un Pase Turístico vigente o con permiso otorgado por la Secretaría del Medio Ambiente.

¿Cuánto cuesta la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Incumplir con el programa puede derivar en multas de entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a entre 2 mil 376 y 3 mil 564 pesos.

El costo final puede incrementar si el vehículo es trasladado al corralón, ya que el propietario también deberá cubrir los servicios de arrastre y resguardo antes de recuperarlo.

¿Hay alguna restricción adicional por contingencia ambiental para hoy, sábado 25 de julio de 2026?

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis, el programa Hoy No Circula Sabatino se mantiene normal, por lo que no existe ninguna restricción adicional para este día. Sin embargo, te mantendremos informado sobre si se llega a presentar una contingencia ambiental.

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