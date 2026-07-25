Lanzan vacantes como operador de Metrobús CDMX; ofrecen sueldo base de 9 mil 600 y 800 pesos en vales de despensa

Si vives en la CDMX y te gusta manejar, Grupo Cisa publicó vacantes para trabajar como operador del Metrobús, uno de los transportes más utilizados en la capital, así que si estás interesado te decimos todo lo que necesitas para aplicar.

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Metrobús CDMX busca operadores

La empresa COR3NSA compartió la vacante para ser operador del Metrobús CDMX y ofrece un sueldo base de 9 mil 600 pesos mas vales de despensa de 800 pesos y bono por apoyo.

También se otorgan prestaciones de ley, horas adicionales, capacitación continua, descuentos especiales con empresas participantes, seguro de vida y uniformes.

Requisitos y cómo aplicar

Para poder aplicar a la vacante es necesario contar con licencia tipo C preferentemente de la CDMX o Edomex con antigüedad mínima de 3 años y experiencia en manejo de unidades de 3 1/2 toneladas o transporte público.

Para poder conocer más detalles del empleo puedes enviar un mensaje de WhatsApp al número 55 4573 1148 o acudir de lunes a viernes de 09:00 a 17:00 horas al Edificio C, Coapa, Villa Quietud en a alcaldía Coyoacán.

También puedes ingresar al siguiente enlace y aplicar directamente en la página donde un reclutador te contactará para darte más información.

Metrobús CDMX, uno de los transportes más usados

El Metrobús transporta en promedio 1.65 millones de pasajeros al día aunque esta cifra varia dependiendo del día de la semana y la demanda de las líneas. La que tiene mayor afluencia es la 1 que va de Indios Verdes a El Caminero.

Cada unidad tiene capacidad de hasta 160 personas y los biarticulados de 240 personas, mientras que las unidades eléctricas pueden transportar hasta 270 pasajeros. Brinda servicio de las 04:30 a las 00:00 horas de lunes a sábado y domingo y días festivos de las 05:00 a las 00:00 horas.

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