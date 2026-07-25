Hay ozono y PM2.5 en el ambiente; así está la calidad del aire hoy en CDMX

En la CDMX el Sistema de Monitoreo Atmosférico se encarga de verificar que la calidad del aire no rebase los límites establecidos y en caso de que ocurra de activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula y este sábado hay riesgo moderado debido a que hay partículas contaminantes en el ambiente.

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¿Cómo está la calidad del aire hoy en CDMX?

Hoy la calidad del aire es aceptable pero el riesgo es moderado debido a que se detectaron partículas O3,PM10,PM2.5. El ozono es un gas que irrita los ojos y la nariz y causa tos y dolor al respirar hondo.

Las partículas PM10 y PM2.5 están compuestas por polvo, ceniza y residuos de motores que pueden entrar a los pulmones o al torrente sanguíneo y provocar daños a la salud.

Los sectores más vulnerables ante la contaminación son los niños, las mujeres embarazadas y los adultos mayores.

¿Qué probabilidad hay de que activen la Fase 1 de Contingencia Ambiental?

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) y la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) establecen que cuando los niveles de ozono o partículas contaminantes rebasan los 150 puntos se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula así que se endurecen las restricciones vehiculares y se limitan las actividades al aire libre.

Por ahora no se tiene previsto que se active por lo que el Hoy No Circula se mantiene normal y tienen prohibido circular los autos con holograma 2 y holograma 1 con terminación PAR (2, 4, 6, 8 y 0), pero es importante que te mantengas atento ante cualquier aviso.

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