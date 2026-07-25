EN VIVO: Habrá 12 bloqueos y manifestaciones en 8 alcaldías de CDMX hoy sábado

Si vas a salir a pasear por la CDMX, te recomendamos salir con tiempo y tomar previsiones debido a que se llevarán a cabo 12 bloqueos y movilizaciones sociales, la mayoría serán en la zona norte de la capital.

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¿Qué calles estarán cerradas por bloqueos hoy?

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la SSC las calles donde se llevarán a cabo bloqueos y manifestaciones son:

Av. Juárez y Av. Veracruz , colonia San Pedro Cuajimalpa, alcaldía Cuajimalpa y Plaza de la República, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc a las 11:00 horas.

, colonia San Pedro Cuajimalpa, alcaldía Cuajimalpa y Plaza de la República, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc a las 11:00 horas. Calz. de Tlalpan No. 3465 , colonia Santa Úrsula Coapa, alcaldía Coyoacán a las 11:30 horas.

, colonia Santa Úrsula Coapa, alcaldía Coyoacán a las 11:30 horas. Av. Insurgentes Sur y Calzada Manuel Villalongín , colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc y en Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc a las 12:00 horas.

, colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc y en Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc a las 12:00 horas. San Fernando No. 17 , colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc y en Av. Ing. Eduardo Molina s/n., colonia Vasco de Quiroga, alcaldía Gustavo A. Madero a las 13:30 horas.

, colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc y en Av. Ing. Eduardo Molina s/n., colonia Vasco de Quiroga, alcaldía Gustavo A. Madero a las 13:30 horas. Eje Central Lázaro Cárdenas y Dr. Erazo , colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc y Av. Río Churubusco No. 410, colonia Del Carmen, alcaldía Coyoacán a las 14:00 horas.

, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc y Av. Río Churubusco No. 410, colonia Del Carmen, alcaldía Coyoacán a las 14:00 horas. Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán a las 15:00 horas.

Av. Emilio Castelar No. 163, colonia Polanco III Sección, alcaldía Miguel Hidalgo a las 15:30 horas.

Durante el día en Av. México Coyoacán No. 259, colonia General Anaya, alcaldía Benito Juárez.

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