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EN VIVO: Habrá 12 bloqueos y manifestaciones en 8 alcaldías de CDMX hoy sábado

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) compartió la Agenda de Movilizaciones de hoy en la CDMX y se tiene previstos varios cierres viales.

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2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

Si vas a salir a pasear por la CDMX, te recomendamos salir con tiempo y tomar previsiones debido a que se llevarán a cabo 12 bloqueos y movilizaciones sociales, la mayoría serán en la zona norte de la capital.

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¿Qué calles estarán cerradas por bloqueos hoy?

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la SSC las calles donde se llevarán a cabo bloqueos y manifestaciones son:

  • Av. Juárez y Av. Veracruz, colonia San Pedro Cuajimalpa, alcaldía Cuajimalpa y Plaza de la República, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc a las 11:00 horas.
  • Calz. de Tlalpan No. 3465, colonia Santa Úrsula Coapa, alcaldía Coyoacán a las 11:30 horas.
  • Av. Insurgentes Sur y Calzada Manuel Villalongín, colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc y en Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc a las 12:00 horas.
  • San Fernando No. 17, colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc y en Av. Ing. Eduardo Molina s/n., colonia Vasco de Quiroga, alcaldía Gustavo A. Madero a las 13:30 horas.
  • Eje Central Lázaro Cárdenas y Dr. Erazo, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc y Av. Río Churubusco No. 410, colonia Del Carmen, alcaldía Coyoacán a las 14:00 horas.
  • Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán a las 15:00 horas.
  • Av. Emilio Castelar No. 163, colonia Polanco III Sección, alcaldía Miguel Hidalgo a las 15:30 horas.
  • Durante el día en Av. México Coyoacán No. 259, colonia General Anaya, alcaldía Benito Juárez.

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