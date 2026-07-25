COVID-19 muestra ligero repunte en México; autoridades mantienen vigilancia

Se registró un ligero aumento en los casos confirmados y en la positividad de COVID-19 durante la última semana, aunque las autoridades sanitarias señalaron que la situación continúa bajo control y muy por debajo de los niveles observados en años anteriores.

De acuerdo con el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Respiratoria Viral, en lo que va de 2026 se han confirmado mil 132 contagios y 21 defunciones relacionadas con el virus en México.

¿Dónde hay más casos de COVID-19 en México hoy?

La capital concentra el mayor número de casos, con 420 contagios, lo que representa el 37.1% del total nacional. Le sigues el Estado de México, con 116 casos; Hidalgo, con 99; Jalisco, con 53 y Puebla, con 45.

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En cuanto a la mortalidad, Hidalgo encabeza la lista con seis fallecimientos, equivalente al 28.6% del total registrado este año. La Ciudad de México suma tres defunciones, mientras que Chihuahua y Guanajuato reportan dos cada uno.

¿Qué grupo de la población se enferma más por COVID-19?

Las estadísticas también muestran que las mujeres representan el 58.5% de los casos confirmados. Además, más de la mitad de los pacientes, el 53.6%, recibió atención ambulatoria, lo que refleja que la mayoría de las infecciones se han dado sin necesidad de hospitalización.

Los grupos con mayor incidencia continúan siendo los adultos mayores, especialmente quienes tienen entre 85 y 94 años, así como los niños de 1 a 4 años, considerados sectores de mayor vulnerabilidad.

Pese al reciente incremento, la Dirección General de Epidemiología destacó que la carga de la enfermedad es 80% menor en comparación con el mismo periodo de 2025. Mientras el año pasado cerró con 7 mil 305 casos preliminares, en 2026 la cifra apenas supera las mil, por lo que las autoridades llaman a mantener las medidas de prevención sin generar alarma.

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