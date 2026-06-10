Para los habitantes de la CDMX que tengan perros o gatos es importante que estén al día con sus cuidados preventivos de salud y por ello se llevará a cabo una campaña de salud veterinaria te decimos cuándo y dónde.
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Campaña de Salud Veterinaria en la UAM Xochimilco
Durante esta jornada se ofrecerán servicios gratuitos de bienestar animal como:
Gatos
- Vacunas de rabia, triple felina y leucemia
- Desparasitación
- Prueba de detección de leucemia
- Estudios de laboratorio
Perros
- Vacunación
- Desparasitación
- Estudios de laboratorio
Así que si quieres que tu mascota este al día y atender su salud de manera preventiva no puedes dejar pasar esta oportunidad de que reciba la atención gratuita.
Fecha, lugar y registro para la campaña
La Campaña de Salud Veterinaria se llevará a cabo del 22 al 26 de junio en el Hospital Veterinario de Enseñanza de la UAM Xochimilco. Es necesario realizar un registro previo en el siguiente enlace o puedes solicitar información en el corre ogre@correo.xoc.uam.mx.
¿Qué vacunas debe tener un perro y gato?
De acuerdo con la WSAVA-World Small Animal Veterinary Association los gatos deben contar con las siguientes vacunas:
- Triple felina (Panleucopenia, Calicivirus y Herpesvirus)
- Rabia
- Leucemia felina
- Virus de la Inmunodeficiencia Felina (FIV)
Mientras que el esquema de vacunación de perros es:
- Moquillo
- Parvovirus
- Adenovirus
- Rabia
- Leptospirosis
- Bordetella
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