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CDMX tendrá vacunación, desparasitación y otros servicios gratuitos para perros y gatos

En la CDMX se promueve el bienestar animal y si tienes un perro o gato y quieres vacunarlo o desparasitarlo, habrá una campaña de salud gratuita.

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2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

Para los habitantes de la CDMX que tengan perros o gatos es importante que estén al día con sus cuidados preventivos de salud y por ello se llevará a cabo una campaña de salud veterinaria te decimos cuándo y dónde.

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Campaña de Salud Veterinaria en la UAM Xochimilco

Durante esta jornada se ofrecerán servicios gratuitos de bienestar animal como:

Gatos

  • Vacunas de rabia, triple felina y leucemia
  • Desparasitación
  • Prueba de detección de leucemia
  • Estudios de laboratorio

Perros

  • Vacunación
  • Desparasitación
  • Estudios de laboratorio

Así que si quieres que tu mascota este al día y atender su salud de manera preventiva no puedes dejar pasar esta oportunidad de que reciba la atención gratuita.

Fecha, lugar y registro para la campaña

La Campaña de Salud Veterinaria se llevará a cabo del 22 al 26 de junio en el Hospital Veterinario de Enseñanza de la UAM Xochimilco. Es necesario realizar un registro previo en el siguiente enlace o puedes solicitar información en el corre ogre@correo.xoc.uam.mx.

¿Qué vacunas debe tener un perro y gato?

De acuerdo con la WSAVA-World Small Animal Veterinary Association los gatos deben contar con las siguientes vacunas:

  • Triple felina (Panleucopenia, Calicivirus y Herpesvirus)
  • Rabia
  • Leucemia felina
  • Virus de la Inmunodeficiencia Felina (FIV)

Mientras que el esquema de vacunación de perros es:

  • Moquillo
  • Parvovirus
  • Adenovirus
  • Rabia
  • Leptospirosis
  • Bordetella

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