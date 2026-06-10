Para los habitantes de la CDMX que tengan perros o gatos es importante que estén al día con sus cuidados preventivos de salud y por ello se llevará a cabo una campaña de salud veterinaria te decimos cuándo y dónde.

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Campaña de Salud Veterinaria en la UAM Xochimilco

Durante esta jornada se ofrecerán servicios gratuitos de bienestar animal como:

Gatos

Vacunas de rabia, triple felina y leucemia

Desparasitación

Prueba de detección de leucemia

Estudios de laboratorio

Perros

Vacunación

Desparasitación

Estudios de laboratorio

Así que si quieres que tu mascota este al día y atender su salud de manera preventiva no puedes dejar pasar esta oportunidad de que reciba la atención gratuita.

Fecha, lugar y registro para la campaña

La Campaña de Salud Veterinaria se llevará a cabo del 22 al 26 de junio en el Hospital Veterinario de Enseñanza de la UAM Xochimilco. Es necesario realizar un registro previo en el siguiente enlace o puedes solicitar información en el corre ogre@correo.xoc.uam.mx.

¿Qué vacunas debe tener un perro y gato?

De acuerdo con la WSAVA-World Small Animal Veterinary Association los gatos deben contar con las siguientes vacunas:

Triple felina (Panleucopenia, Calicivirus y Herpesvirus)

Rabia

Leucemia felina

Virus de la Inmunodeficiencia Felina (FIV)

Mientras que el esquema de vacunación de perros es:

Moquillo

Parvovirus

Adenovirus

Rabia

Leptospirosis

Bordetella

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