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L4 Ruta Norte del Metrobús sin servicio y va lento el Metro CDMX por lluvias hoy 9 de junio

¿Vas al centro de la CDMX? Ten paciencia porque el Metrobús tiene sin servicio la Ruta Norte de la Línea 4 y hay estaciones cerradas de la L2 del Metro.

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3 minutos lectura
Escrito por: Ximena Ochoa

Si tienes planeado ir al centro de la Ciudad de México (CDMX), ten mucha paciencia porque el transporte público presenta inconvenientes durante la mañana de este martes 9 de junio 2026.

En específico, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX presenta afectaciones en la Línea 3 debido al retiro de un tren, así como estaciones cerradas en la Línea 2; además, se activó marcha de seguridad en las línea 2, 3 y 12 por lluvias en la capital.

Finalmente, siguen las afectaciones en la Línea 4 del Metrobús CDMX debido a movilizaciones sociales, específicamente en la Ruta Norte no hay servicio en todo el circuito.

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¿Cómo va el Metro CDMX hoy martes?

Así avanzan las líneas del Metro CDMX hoy 9 de junio, de acuerdo a las autoridades y los usuarios:

  • Retrasos de más de 10 minutos en la línea 1; agilizan la circulación de los trenes desde las terminales
  • Retrasos de 10 minutos en la línea 2 y estaciones cerradas provocan retrasos en los usuarios
  • Retrasos de 15 minutos en la línea 3, especialmente en dirección Universidad
  • Retrasos de 10 minutos en la línea 4; agilizan circulación de trenes desde las terminales
  • Retrasos de 15 minutos en la línea 8; se agiliza la circulación de trenes desde las terminales
  • Retrasos de 10 minutos en la línea A; agilizan circulación de los trenes desde las terminales
  • Retrasos de 10 a 15 minutos en la línea B tras la revisión de un tren; agilizan la circulación

¿Qué estaciones del Metro CDMX están cerradas hoy 9 de junio?

De acuerdo a las autoridades del STC Metro CDMX, siguen cerradas las estaciones Chabacano, Nativitas y Portales de la Línea 2; sin embargo, la circulación de la ruta es seguida, sólo no hay ascenso ni descenso.

Además, tampoco hay servicio en la estación Zócalo debido a un evento en la plancha de la Constitución.

¿Cómo avanza el Metrobús CDMX hoy 9 de junio?

Asimismo, siguen las afectaciones en el Metrobús CDMX y así avanza por la capital del país este martes:

Línea 2

  • Sin servicio en la estación Tlacotal, dirección Tepalcates, por mantenimiento

Línea 4 Ruta Norte

  • Sin servicio en toda la ruta

Línea 4 Ruta Sur

  • Sin servicio de Buenavista a Pino Suárez
  • Servicio de San Pablo a San Lázaro / Terminal 1 y 2 / Pantitlán / Alameda Oriente

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