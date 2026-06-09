Si tienes planeado ir al centro de la Ciudad de México (CDMX), ten mucha paciencia porque el transporte público presenta inconvenientes durante la mañana de este martes 9 de junio 2026.
En específico, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX presenta afectaciones en la Línea 3 debido al retiro de un tren, así como estaciones cerradas en la Línea 2; además, se activó marcha de seguridad en las línea 2, 3 y 12 por lluvias en la capital.
Finalmente, siguen las afectaciones en la Línea 4 del Metrobús CDMX debido a movilizaciones sociales, específicamente en la Ruta Norte no hay servicio en todo el circuito.
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¿Cómo va el Metro CDMX hoy martes?
Así avanzan las líneas del Metro CDMX hoy 9 de junio, de acuerdo a las autoridades y los usuarios:
- Retrasos de más de 10 minutos en la línea 1; agilizan la circulación de los trenes desde las terminales
- Retrasos de 10 minutos en la línea 2 y estaciones cerradas provocan retrasos en los usuarios
- Retrasos de 15 minutos en la línea 3, especialmente en dirección Universidad
- Retrasos de 10 minutos en la línea 4; agilizan circulación de trenes desde las terminales
- Retrasos de 15 minutos en la línea 8; se agiliza la circulación de trenes desde las terminales
- Retrasos de 10 minutos en la línea A; agilizan circulación de los trenes desde las terminales
- Retrasos de 10 a 15 minutos en la línea B tras la revisión de un tren; agilizan la circulación
¿Qué estaciones del Metro CDMX están cerradas hoy 9 de junio?
De acuerdo a las autoridades del STC Metro CDMX, siguen cerradas las estaciones Chabacano, Nativitas y Portales de la Línea 2; sin embargo, la circulación de la ruta es seguida, sólo no hay ascenso ni descenso.
Además, tampoco hay servicio en la estación Zócalo debido a un evento en la plancha de la Constitución.
¿Cómo avanza el Metrobús CDMX hoy 9 de junio?
Asimismo, siguen las afectaciones en el Metrobús CDMX y así avanza por la capital del país este martes:
Línea 2
- Sin servicio en la estación Tlacotal, dirección Tepalcates, por mantenimiento
Línea 4 Ruta Norte
- Sin servicio en toda la ruta
Línea 4 Ruta Sur
- Sin servicio de Buenavista a Pino Suárez
- Servicio de San Pablo a San Lázaro / Terminal 1 y 2 / Pantitlán / Alameda Oriente
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