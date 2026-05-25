Las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México (CDMX) dieron a conocer que permanecerá cerrada, desde hoy lunes 25 de mayo hasta nuevo aviso, la estación Zócalo de la línea 2.

El cierre de una de las estaciones más importantes de la capital del país se debe a que se realizará un evento (que se encuentra en etapa de montaje) en la plancha del Zócalo del 11 de junio al 19 de julio 2026, por lo que deberás tomar rutas alternas.

#MetroAlMomento:



Se cierra la estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2. Para dirigirte a la zona centro, puedes usar como alternativas: Pino Suárez y Allende de L2, San Juan de Letrán de L8 y Bellas Artes de L2 y L8. Toma previsiones pic.twitter.com/juLtkfngQ4 — MetroCDMX (@MetroCDMX) May 25, 2026

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¿Cómo llegó al centro de CDMX si la estación Zócalo del Metro CDMX está cerrada?

Puedes llegar al centro de la capital usando el Metro CDMX:

Línea 2 : bajar en las estaciones Pino Suárez , Allende y Bellas Artes

: bajar en las estaciones , y Línea 8: bajar en San Juan de Letrán y Bellas Artes

Rutas para llegar al centro por el Metrobús CDMX

En tanto, si quieres llegar en Metrobús CDMX, entonces deberás de tomar las siguientes rutas.

La mayoría de las estaciones de la Línea 4, tanto Ruta Norte como Sur, pasan por el centro de la capital; sin embargo, las más cercanas a la plancha del Zócalo son:

Ruta Norte : República de Chila, República de Argentina, Teatro del Pueblo y Mixcalco

: República de Chila, República de Argentina, Teatro del Pueblo y Mixcalco Ruta Sur: El Salvador, Isabel La Católica, 20 de Noviembre, Pino Suárez, Museo de la Ciudad, San Pablo y Las Cruces

A esta líneas puedes transbordar desde la Línea 1, 3, 5 y 7.

Otras formas de llegar al centro en transporte público

Existen otras maneras de llegar al centro por medio de transporte público y son:

Trolebús : línea 8 en el Circuito Politécnico es la más directa, pero también puedes conectar con las líneas 2 (Chapultepec a Pantitlán) y 6 (El Rosario a Chapultepec).

: es la más directa, pero también puedes conectar con las (Chapultepec a Pantitlán) (El Rosario a Chapultepec). RTP que te deja en zonas cercanas y de ahí caminar.

Ahora ya tienes las formas fáciles y seguras para llegar al primer cuadro de la capital.

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