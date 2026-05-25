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Marcha de la CNTE provoca bloqueos hoy 25 de mayo; calles cerradas y alternativas
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Cierran estación Zócalo del Metro CDMX hasta nuevo aviso; rutas para llegar al centro

La estación Zócalo de la Línea 2 del Metro CDMX permanecerá cerrada desde el 25 de mayo hasta nuevo aviso por un evento en la plancha del Zócalo.

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2 minutos lectura
Escrito por: Ximena Ochoa

Las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México (CDMX) dieron a conocer que permanecerá cerrada, desde hoy lunes 25 de mayo hasta nuevo aviso, la estación Zócalo de la línea 2.

El cierre de una de las estaciones más importantes de la capital del país se debe a que se realizará un evento (que se encuentra en etapa de montaje) en la plancha del Zócalo del 11 de junio al 19 de julio 2026, por lo que deberás tomar rutas alternas.

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¿Cómo llegó al centro de CDMX si la estación Zócalo del Metro CDMX está cerrada?

Puedes llegar al centro de la capital usando el Metro CDMX:

  • Línea 2: bajar en las estaciones Pino Suárez, Allende y Bellas Artes
  • Línea 8: bajar en San Juan de Letrán y Bellas Artes

Rutas para llegar al centro por el Metrobús CDMX

En tanto, si quieres llegar en Metrobús CDMX, entonces deberás de tomar las siguientes rutas.

La mayoría de las estaciones de la Línea 4, tanto Ruta Norte como Sur, pasan por el centro de la capital; sin embargo, las más cercanas a la plancha del Zócalo son:

  • Ruta Norte: República de Chila, República de Argentina, Teatro del Pueblo y Mixcalco
  • Ruta Sur: El Salvador, Isabel La Católica, 20 de Noviembre, Pino Suárez, Museo de la Ciudad, San Pablo y Las Cruces

A esta líneas puedes transbordar desde la Línea 1, 3, 5 y 7.

Otras formas de llegar al centro en transporte público

Existen otras maneras de llegar al centro por medio de transporte público y son:

  • Trolebús: línea 8 en el Circuito Politécnico es la más directa, pero también puedes conectar con las líneas 2 (Chapultepec a Pantitlán) y 6 (El Rosario a Chapultepec).
  • RTP que te deja en zonas cercanas y de ahí caminar.

Ahora ya tienes las formas fáciles y seguras para llegar al primer cuadro de la capital.

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