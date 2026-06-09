¡El Hoy No Circula sigue vigente! Las autoridades de la Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex) informan que los automóviles que no circulan este martes 9 de junio son:

Engomado rosa

Placa 7 y 8

Holograma 1 y 2

De acuerdo a la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), las medidas aplican desde las 05:00 a las 22:00 horas (tiempo local), por lo que incumplir los parámetros viales implicaría multas de más de tres mil pesos.

🌞¡Buen día!

El #HoyNoCircula de este martes 9 de junio en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoRosa terminación de placas 7 y 8, holograma 1 y 2.

🚗𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/66GR3f6HTk — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) June 9, 2026

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Automóviles que están exentos del Hoy No Circula en CDMX y Edomex hoy martes 9 de junio

Las autoridades capitalinas y mexiquenses han dado a conocer los vehículos que están exentos de las medidas restrictivas durante este día:

Vehículos con hologramas 0 y 00

Autos eléctricos e híbridos

Motocicletas

Transporte público y taxis

Unidades de emergencia

Vehículos con Pase Turístico vigente

¿Hay probabilidad de Contingencia Ambiental en CDMX hoy 9 de junio?

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México informó que el Índice de Aire y Salud es buena, por lo que el nivel de riesgo es bajo, esto quiere decir que la probabilidad de que se active la Fase 1 de la Contingencia Ambiental es baja durante este martes; sin embargo, todo puede cambiar a lo largo del día.

Y es que durante este día, se pronóstica ambiente fresco, cielo nublado y con probabilidad de lluvias; no obstante, también se espera que haya bancos de niebla en las zonas altas del Valle de México.

Aunque por la tarde se prevén lluvias puntuales en el Estado de México, mientras que habrá chubascos más fuertes en la Ciudad de México.

Finalmente, la temperatura máxima será entre 23 y 25º, mientras que la mínima será de 14 a 16 grados.

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