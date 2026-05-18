Es oficial: Anuncian cierre de estación del Tren Ligero en CDMX

El Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México (CDMX) informó que por trabajos de mantenimiento permanecerá cerrada la estación La Virgen del Tren Ligero.

Por medio de un mensaje en redes sociales, las autoridades capitalinas detallaron que esto será únicamente de hoy 18 al miércoles 20 de mayo de 2026.

Los usuarios no podrán ni descender ni ascender a las unidades durante todo el día de servicio, por lo que deberán de buscar alternativas viales para llegar a su destino.

"Por trabajos de mantenimiento a escalera de acceso, la estación La Virgen permanecerá cerrada del 18 al 20 de mayo por lo que no se realizará el ascenso ni descenso de usuarias y usuarios durante todo el horario de servicio“, se pudo leer en el mensaje del transporte público de la CDMX.

#STEInforma



TREN LIGERO



Por trabajos de mantenimiento a escalera de acceso, la estación La Virgen permanecerá cerrada del 18 al 20 de mayo por lo que no se realizará el ascenso ni descenso de usuarias y usuarios durante todo el horario de servicio.



Concluyeron los trabajos… — Servicio de Transportes Eléctricos CDMX (@STECDMX) May 18, 2026

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Reabren estación Xotepingo del Tren Ligero CDMX

Además, el STE anunció que concluyeron los trabajos de mantenimiento en la estación Xotepingo, por lo que se reanuda toda la operación en este punto de la ruta.

“Concluyeron los trabajos en Xotepingo por lo que se abren accesos y se reanuda la operación del servicio en la estación“, así finalizó el mensaje oficial.

Inicia operación de “El Ajolote”

El pasado 11 de mayo, el Gobierno de la Ciudad de México anunció el inicio de funciones de El Ajolote, es decir, la modernización total del Tren Ligero, transporte que conecta el sur de la capital.

Y es que tanto el tren como el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, especialmente la Línea 2, vivieron una modernización en cuanto a imagen y modificaciones en materia de seguridad (especialmente en vías y cárcamos).

Es por eso que, desde mitad del 2025, el Tren Ligero no funcionó en su totalidad y unidades del RTP tuvieron que apoyar en el trayecto de capitalinos que viven al sur.

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