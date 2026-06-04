Si eres usuario frecuente de la Línea 2 del Metro, que va de Tasqueña a Cuatro Caminos, ¡te tenemos buenas noticias!, porque ya hay fecha para que el servicio se reestablezca por completo.

¿Cuándo se reestablecerá el servicio completo en Línea 2 del Metro?

De acuerdo con un comunicado emitido por autoridades capitalinas, desde esta tarde, el servicio en la Línea 2 del Metro opera con normalidad, por lo que quedan suspendidos los circuitos en los tramos Tasqueña-Xola y Cuatro Caminos-Pino Suárez.

Aunque la línea operará de manera completa, es importante precisar que no habrá ascenso ni descenso de pasajeros en las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto.

De igual forma, también permanecerán cerradas las estaciones Nativitas, Portales y Zócalo-Tenochtitlán, por lo que se recomienda tomar precauciones.

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Obras en Línea 2 del Metro continuarán en las noches

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro añadió que las obras de remodelación continuarán durante las noches, pues a partir de las 22:00 horas se terminarán las corridas en la línea completa y se volverán a implementar los circuitos Tasqueña-Xola y Cuatro Caminos-Pino Suárez. Para conectar ambos tramos, se volverán a utilizar camiones de RTP.

Desde mañana, la Línea 2 del Metro realizará corridas completas a partir de las 5:00 de la mañana y hasta las 22:00 horas.

Se restablecen corridas de los trenes de Línea 2, de Tasqueña a Cuatro Caminos. pic.twitter.com/DiAztT7WqT — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 4, 2026

Metro reabrirá por completo el 7 de junio

De acuerdo con autoridades del Metro, las obras que han causado tantos problemas a los usuarios están por terminar, pues a través de un comunicado se confirmó que el servicio se reestablecerá por completo el próximo domingo 7 de junio. Las obras continuarán los días viernes y sábado con la modalidad informada, por lo que se recomienda tomar precauciones.

Según este comunicado, con la reapertura completa también se reestablecerá el ascenso y descenso en todas las estaciones de la Línea 2.

#AvisoMetro:



Tome en cuenta que la Línea 2 mantiene su operación especial los días 4, 5 y 6 de junio.



El servicio de trenes se ofrece en dos circuitos: Tasqueña-Xola y Pino Suárez-Cuatro Caminos.



Se brinda servicio gratuito de apoyo con unidades de la @RTP_CiudadDeMex, en… pic.twitter.com/ka6lZav6xl — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 4, 2026

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