Si eres usuario frecuente de la Línea 2 del Metro, que va de Tasqueña a Cuatro Caminos, ¡te tenemos buenas noticias!, porque ya hay fecha para que el servicio se reestablezca por completo.
¿Cuándo se reestablecerá el servicio completo en Línea 2 del Metro?
De acuerdo con un comunicado emitido por autoridades capitalinas, desde esta tarde, el servicio en la Línea 2 del Metro opera con normalidad, por lo que quedan suspendidos los circuitos en los tramos Tasqueña-Xola y Cuatro Caminos-Pino Suárez.
Aunque la línea operará de manera completa, es importante precisar que no habrá ascenso ni descenso de pasajeros en las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto.
De igual forma, también permanecerán cerradas las estaciones Nativitas, Portales y Zócalo-Tenochtitlán, por lo que se recomienda tomar precauciones.
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Obras en Línea 2 del Metro continuarán en las noches
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro añadió que las obras de remodelación continuarán durante las noches, pues a partir de las 22:00 horas se terminarán las corridas en la línea completa y se volverán a implementar los circuitos Tasqueña-Xola y Cuatro Caminos-Pino Suárez. Para conectar ambos tramos, se volverán a utilizar camiones de RTP.
Desde mañana, la Línea 2 del Metro realizará corridas completas a partir de las 5:00 de la mañana y hasta las 22:00 horas.
Metro reabrirá por completo el 7 de junio
De acuerdo con autoridades del Metro, las obras que han causado tantos problemas a los usuarios están por terminar, pues a través de un comunicado se confirmó que el servicio se reestablecerá por completo el próximo domingo 7 de junio. Las obras continuarán los días viernes y sábado con la modalidad informada, por lo que se recomienda tomar precauciones.
Según este comunicado, con la reapertura completa también se reestablecerá el ascenso y descenso en todas las estaciones de la Línea 2.
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